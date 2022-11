Covid-19. Cientistas israelistas acreditam ter vacina disponível dentro de três meses

A pandemia do novo coronavírus corre o mundo, deixando atrás de si um lastro de morte, enquanto a ciência corre em busca do antídoto. Uma equipa de investigadores israelitas, do Instituto de Pesquisa da Galileia, tem estado a trabalhar afincadamente na tentativa de desenvolver a primeira vacina para combater a covid-19. E dizem estar perto: “Dentro de algumas semanas, teremos a primeira vacina contra o coronavírus”.

De acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Ofir Akunis, a vacina pode estar disponível no prazo de 90 dias. “Estou confiante de que teremos rápidos progressos, permitindo-nos providenciar a resposta necessária para a séria ameaça global da covid-19”, afirma Akunis, citado pelo “The Jerusalem Post”.

“Dada a urgente necessidade global de uma vacina contra o coronavírus, estamos a fazer todos os possíveis para acelerar o desenvolvimento”, frisa David Zigdon, diretor do Instituto de Pesquisa da Galileia. “Neste momento, estamos em intensas conversações com parceiros que potencialmente podem ajudar a acelerar a fase de testes em humanos”, avança.

O instituto seria responsável pelo desenvolvimento, mas, dada a escala da procura que a vacina teria, seria forçado a delegar o processo de regulamentação, ensaios clínicos e a produção a terceiros.

Também este sábado, a investigadora Sarah Gilbert, da Universidade de Oxford, disse estar “80% confiante” de que a sua equipa será capaz de desenvolver uma vacina eficaz dentro de cinco meses.