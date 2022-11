Covid-19: Creches e pré-escolar continuam sem resposta sobre mensalidades

O Governo não avança com uma data, nem sequer indicativa, para a reabertura de creches e jardins de infância, que deverão manter-se encerrados nos próximos meses. E também não deu nenhuma orientação às escolas e aos pais sobre o pagamento das mensalidades.

“Só poderemos retomar as atividades nos jardins de infância quando forem revistas as atuais regras de distanciamento, que são impossíveis de cumprir em sala por crianças desta faixa etária, sendo ainda prematuro definir um prazo seguro, ainda que indicativo”, afirmou esta quinta-feira António Costa. Questionado sobre o que se deve fazer quanto à cobrança das mensalidades, o primeiro-ministro limitou-se a afirmar que “essa é uma matéria que tem a ver com os próprios [pais] e os proprietários das creches”.

