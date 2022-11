"Satanás não nos parará". Histórias de igrejas que desafiam o coronavírus

Se a maioria das igrejas cristãs, incluindo a católica, estão a seguir as indicações das autoridades de saúde, cancelando missas públicas e outros eventos, algumas mantêm-se intransigentes. Um pastor evangélico da Louisiana, Tony Spell, é um de vários líderes religiosos americanos que insistem em celebrar serviços religiosos como sempre fizeram - ou seja, com um evento que junta fisicamente as pessoas.

Contra todos os avisos das autoridades, Spell insiste em celebrar na Páscoa na companhia de milhares de fieis. E explica: "Satanás e um vírus não nos pararão. Deus vai-nos proteger de todo o mal e a doença. Somos chamados a enfrentar o Anticristo que entra pelas fronteiras da América".

Spell, como outros pastores norte-americanos, já foi detido e acusado de violar a lei que proíbe esse tipo de ajuntamento, mas não se deixa dissuadir. E isso não acontece só na América. Na Georgia, um país europeu onde a larga maioria da população é cristã ortodoxa, a igreja insiste que vai mesmo celebrar a Páscoa com os fiéis presentes. E até há semanas continuava inflexível em relação a antiga prática que nesta altura parece bastante arriscada.

Durante a comunhão, o padre usa uma colher para dar aos fiéis migalhas de pão molhadas com vinho. É uma tradição com mais de mil anos, e que teve um papel no grande cisma de 1054, que separou a Igreja católica da Ortodoxa. A igreja georgiana argumentava com as propriedades do vinho usado na missa - tanto as metafísicas como as fisicas, que supostamente matariam o vírus - mas, após muitas pressões, acabou por admitir que os fiéis podiam levar os seus próprios copos.

Igrejas ortodoxas noutros países também anunciaram a intenção de continuar abertas, mas mostraram à partida mais disponibilidade para alterar temporariamente as praticas tradicionais. A igreja russa, por exemplo, embora insistindo que "nenhum vírus ou doença pode ser transmitido através da comunhão", disse que podiam ser usadas colheres descartáveis.

A igreja da Roménia tomou uma decisão semelhante logo em fevereiro, mas a da Grécia foi mais renitente, garantindo que espalhar doenças através da comunhão era uma impossibilidade. Em março decidiu manter as igrejas abertas apenas apenas para orações individuais, mas um padre chegou a ser detido por celebrar missa.





A 'paciente 31'





Noutras partes do mundo, a tensão entre os imperativos de saúde pública e os aspetos gregários da religião também se manifestou. Um terço dos infetados com COVID-1p em Israel são ultra-ortodoxos, embora essa comunidade não ultrapasse os 12 por cento da população. Um fator decisivo terá sido a resistência dela a fechar sinagogas e escolas, acompanhada pela relutância do ministro da Saúde, Yaakov Litzman, ele próprio ultra-ortodoxo, em forçar essas medidas. Tanto Litzman como a sua mulher foram diagnosticados como portadores do vírus.



Na Índia, um líder religioso sikh passou pela Alemanha e por Itália a caminho do Punjab, onde participou em eventos coletivos. Dias depois faleceu, e dezenas de milhares de pessoas tiveram de ser postas em quarentena. Entretanto, a descoberta de que um grande evento organizado por um movimento missionário islâmico em março resultou num terço dos casos de infeção já confirmados está a reforçar o preconceito hindu contra os muçulmanos. Outro evento promovido pelo mesmo movimento na Malásia terá dado origem a uma boa parte das infeções nesse país.



Na Coreia do Sul, um dos maiores fatores de propagação do vírus foi o famoso 'paciente 31', uma mulher de 61 anos que esteve num encontro de uma seita conhecida pelo seu secretismo, bem como pelas táticas subrreptícias que usa para obter conversões. E em França, um encontro evangélico em Mulhouse, no final de fevereiro, contribuiu decisivamente para espalhar o vírus no país.

Festas de alta sociedade





O problema não é a natureza religiosa dos eventos, mas a quantidade de pessoas que neles se aglomeram em estreita proximidade - muitas vezes a falar alto ou a cantar, o que contribui para aumentar a emissão de gotículas potencialmente carregadas de vírus.



Quaisquer ajuntamentos com bastante gente podem ser perigosos. No Uruguai, metade das infeções identificadas até meio de março tinham origem num casamento onde estiveram 500 pessoas, entre elas uma designer de moda que tinha acabado de chegar de Espanha. Logo no casamento, a 5 de março, 44 pessoas terão ficado infetadas, seguindo-se o habitual efeito multiplicador.



Dois dias antes, uma festa de alta sociedade no estado norte-americano do Connecticut foi outro evento 'super-spreader' (i.e. super-propagador) cujas consequências se vão prolongar durante longo tempo. Muitos dos convidados trabalhavam em Nova Iorque, a zona dos EUA mais atingida pelo vírus.