Páscoa à distância com exibição virtual do sudário de Cristo

Que a Páscoa este ano é diferente não terá escapado a ninguém. Às renúncias que muitos cristãos decidem fazer na Quaresma (carne à sexta-feira, álcool, doces e outros prazeres ) somaram-se o confinamento, o receio pela saúde, a perda de empregos ou entes queridos, as férias escolares em casa.

Aqueles para quem a semana tem significado religioso veem-se, além disso, privados de estar fisicamente nas celebrações a que se habituaram. Missas, procissões, vias-sacras e vigílias são diferentes em 2020.

Em Portugal o Patriarcado de Lisboa anunciou transmissões na rádio, televisão e Internet (Youtube, Facebook, Meo Kanal 210021 e Rádio Renascença), incluindo da vigília pascal, este sábado à noite, e da missa de Domingo de Páscoa. Sexta-feira à tarde o Expresso assistiu à celebração da Paixão do Senhor na Sé da capital, pelo cardeal-patriarca D. Manuel Clemente.

Nesse dia viram-se imagens invulgares no Vaticano. O Papa Francisco assinalou as 14 estações da Via Sacra com cinco reclusos de uma prisão de Pádua e cinco médicos e enfermeiros do Vaticano. As cerimónias católicas prosseguem hoje em todo o mundo e os fiéis ter-lhes-ão acesso mormente pela Internet.

Relíquia controversa e adorada

É lá que será exibido um dos artefactos mais venerados pelos cristãos: o Santo Sudário, preservado na catedral de Turim (norte da Itália), que muitos creem ser o pano em que o corpo de Jesus Cristo foi embrulhado após a sua crucificação. Milhares de pedidos persuadiram o arcebispo de Turim, Cesare Nosiglia, a mostrar o sudário na tarde deste sábado.

giorgio perottino/reuters

A celebração, às 17h00 (16h00 em Portugal) e à porta fechada, será traduzida em inglês e em língua gestual e transmitida na televisão e neste endereço online. Com quase cinco metros de comprimento, a relíquia, em linho, contém a imagem em negativo de uma figura humana com marcas de ferimentos, que (reza a crença cristã) teria ficado nela estampado por milagre durante a ressurreição do Messias.

A questionável autenticidade do sudário – a datação com carbono situa-o na era medieval – não lhe rouba adoradores. Para tal contribui a escassez de mostras públicas, a última das quais aconteceu em 2015, ano em que o Papa o contemplou em Turim.

Esta quinta-feira Francisco agradeceu o gesto de Nosiglia, por carta. “Junto-me à vossa oração, voltando o olhar para o homem do sudário”, escreveu. O pontífice, que não se pronuncia sobre o rigor histórico do objeto, disse ver na face de Cristo que muitos identificam no pano “os rostos de muitos irmãos e irmãs doentes, sobretudo os mais sós e menos bem cuidados, mas também todas as vítimas das guerras e da violência, da escravatura e da perseguição”.

Se quisermos explorar paralelos bíblicos, o ubíquo coronavírus lembra o anjo exterminador que, cumprindo a última de dez pragas, matou todos os primogénitos do Egito. Os judeus de então marcavam as suas casas com sangue de cordeiro para serem poupados, gesto de que nasceu o costume de se comer esse animal na Páscoa (ou Passagem). Hoje é em casa que milhares de milhões de seres humanos se protegem da covid-19.

A própria popularização do sudário aconteceu num momento que tem paralelo com o que hoje se vive. Em 1578, depois de a peste ter assolado o norte de Itália — uma das regiões do mundo mais afetadas pela pandemia de covid-19 —, o arcebispo de Milão, Carlos Borromeu, quis venerar o sudário para agradecer ter sobrevivido. Pediu autorização ao duque Emanuel Filiberto de Saboia, que, dada a idade e saúde frágil do religioso, levou o pano para Turim, capital da Saboia. Terá sido a primeira exibição pública do artefacto, com dezenas de milhares de pessoas a adorá-lo nas ruas.

Data de pouco antes uma imagem de Cristo crucificado que o Francisco beijou quando, a 27 de março último, deu a bênção “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo, habitualmente concedida apenas no Natal e Domingo de Páscoa) numa praça de São Pedro vazia e sob chuva. No século XVI os habitantes de Roma acreditaram que aquela imagem os protegera da peste. Quanto ao sudário, voltou a ser exibido em público vezes sem conta, até ao presente, tendo sido fabricadas várias réplicas, algumas em tamanho natural. Nos anos 70 estreou-se na TV.

reuters

O essencial e o acessório

Neste ano invulgar, Francisco exorta crentes e não-crentes a olharem para os mais necessitados. “Não nos preocupemos com o que nos falta, mas com o bem que possamos fazer aos outros”, pediu no Domingo de Ramos, há uma semana. “A tragédia que vivemos convoca-nos a levar a sério o que é sério, sem ficarmos presos no que menos importa; e a redescobrir que a vida de nada serve se não for usada para servir os demais.”

A vigília deste sábado (a partir das 19h, hora portuguesa) e a eucaristia dominical (10h) também serão transmitidas do Vaticano, onde é costume juntarem-se dezenas de milhares de pessoas por ocasião da Páscoa. Com o recinto fechado ao público há mais de um mês, Francisco adotou a hashtag #PrayTogether (rezar juntos) para unir a sua congregação à distância.