Margrethe Vestager ao Expresso: “Não precisamos de soluções antigas, desenhadas para problemas antigos”

A dimensão do estrago económico causado pela pandemia está por medir, mas para Margrethe Vestager a fórmula para recuperação está na entreajuda entre países e numa discussão sem preconceitos quanto aos instrumentos financeiros, novos ou velhos, que possam estancar o problema na saúde, ajudar empresas e salvar postos de trabalho. “Só podemos sair disto de forma rápida se nos ajudarmos uns aos outros”, diz a vice-presidente-executiva da Comissão Europeia, numa entrevista a vários órgãos de comunicação europeus, entre eles o Expresso.

A dinamarquesa não esconde a preocupação face ao ressurgimento do fosso entre países do norte e do sul. “Devemos dar-nos uns aos outros uma espécie de amnistia quanto às posições assumidas durante a crise financeira, porque esta crise não tem nada que ver com risco moral ou qualquer outra coisa que tenha sido dita ou feita na última crise”, explica. O surgimento do vírus “está para lá do controlo humano”, não é culpa de nenhum Estado-membro, atinge todos, ainda que de maneiras diferentes, “e alguns tiveram mais tempo para se preparar do que outros”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.