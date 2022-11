Fechados em casa com o medo: “Estamos numa vida que não é viver”

“Todos os trabalhos foram suspensos, já não consigo sustentar-me e por isso tive de vir morar na sala de uma senhora idosa que me acolheu, uma vez que a renda de quartos em Lisboa está muito alta e sem emprego não tenho como pagar a renda do mês e os gastos pessoais”. Tem 34 anos e, como trabalhava a recibos verdes que eram emitidos e pagos a cada dois meses, ficou de repente sem rendimento. E sem direito a qualquer benefício do Governo.

Na primeira semana de emergência nacional, o número de trabalhadores sem vencimento disparou, colocando milhares de famílias em situação de risco. O relato desta mulher é uma das muitas histórias dramáticas de quem viu, de repente, a vida ficar de pernas para o ar. Mas há muitos mais. Como a de outra trabalhadora, de 28 anos, com "problemas pulmonares e imunocomprometida". Trabalhava "num local com 5 mil pessoas. Tive de fazer a escolha de deixar de ir ao trabalho quando percebi que já não era seguro para mim sair de casa, muito menos para aquele ambiente de trabalho. Não tenho conseguido obter isolamento profiláctico pelo que estou sem remuneração e absolutamente em pânico sobre o futuro”

Estes dois depoimentos constam do primeiro estudo sobre o impacto social que a pandemia provocada pela Covid 19 está a ter junto da população portuguesa. O trabalho foi realizado por uma equipa de investigadores do ISCTE/ICS, num inquérito conduzido entre os dias 25 e 29 de março e que reuniu mais de 11 500 respostas, todas elas através da internet ou por recurso às redes sociais. Por isso mesmo, não se trata de um inquérito representativo da sociedade portuguesa, onde o acesso à internet está longe de ser generalizado. Trata-se de “uma amostra de conveniência”, afirma a equipa de investigadores, coordenados por Pedro Magalhães e Rui Costa Lopes. Ou seja, os resultados estatísticos do estudo não podem ser considerados representativos da população portuguesa, mas têm “um valor estritamente exploratório” sobre o que os portugueses estão a sentir perante a maior ameaça sanitária do Portugal democrático.

Angústia entre quatro paredes

Algumas das questões colocadas neste estudo eram de resposta aberta. Ou seja, permitiam que os inquiridos deixassem comentários ou acrescentassem a informação que considerassem relevante para justificarem as suas respostas. E é precisamente a partir de algumas destas comentários que este texto é construído. E surge como complemento à informação mais detalhada sobre este estudo, que será publicada na edição semanal do Expresso, já esta sexta-feira.

Um traço comum nos depoimentos registados pelos investigadores é a forte angústia que assalta grande parte dos inquiridos. A súbita perda de rendimentos, causada pela entrada em vigor das regras de confinamento social, é um dos principais factores para o mau-estar das famílias.

“Estou a recibos verdes, sem vencimento base e só em função de comissões de intermediação bancária. Com as quedas dos mercados, os clientes resgataram a maior parte das aplicações pelo que o meu rendimento deverá cair pelo menos 80%. A companheira, também a recibos verdes, como formadora no IEFP, vai passar a receber, no máximo, os 438 euros de IAS. É uma perda superior a 75%”, revela um dos inquiridos.

“Sou trabalhador independente e prestador de serviços na área cultural a trabalhar para museus. Todos estes espaços estão encerrados, com atividades suspensas e sem perspetiva de futuro. Neste momento não estou a trabalhar, não tenho qualquer rendimento e estou com dificuldade em receber o valor correspondente a trabalhos desenvolvidos no início do ano e já faturados”, lê-se noutro relato.

Apesar de deterem uma formação superior, a licenciatura não serviu de barreira para a perda de rendimentos. Outros casos, é o quadro familiar que se desmoronou e obriga à solidariedade intergeracional.

“A minha filha trabalha na hotelaria/restauração e foi-lhe reduzido o vencimento para 66% e enviada para casa já há mais de uma semana. O meu filho é advogado, foi suspensa a progressão na carreira, foi informado que o aumento de vencimento previsto para o próximo mês não iria acontecer e foi-lhe retirado 85% do prémio anual que iria receber no final deste mês. Tenho uma loja que fui obrigado a fechar e tenho que suportar os mesmos custos diretos”, diz um pai, já sexagenário.

Uma mãe divorciada revela ainda outra faceta desta crise súbita. “O pai das crianças ficou sem atividade devido a esta situação e praticamente sem rendimentos. A pensão de alimentos dos filhos deixou de existir” , explica. O rendimento mensal desta família ficou comprometido.

O risco de estar só

Os riscos de exposição ao novo vírus agravam-se para todos aqueles que são mais velhos, mais doentes e mais vulneráveis. Nestes casos, as medidas de confinamento obrigatório implicaram uma súbita redução de contactos, até mesmo para aqueles que deles dependem absolutamente.

“Na minha casa eu e a minha mulher somos diabéticos. O meu filho menor toma insulina e a minha sogra com mais de 70 anos está connosco. Temos problemas de alimentação”, diz um homem de 43 anos. “Estive 15 dias em fibrilhação e taquicárdia e não me atrevi a ir às urgências. (…) preciso de medicação e no hospital não atendem o telefone” , escreve uma mulher de 64 anos, divorciada e a viver sozinha.

A solidão pesa. Mesmo para quem não tem, aparentemente, nenhum problema adicional de saúde. “Tenho falta de apoio para ir buscar o que preciso. Vou-me expor a situações de risco porque se não comer morro, ou morro de vírus ou de fome”, revela um inquirido, de 35 anos que vive sozinho. “Falta de companhia”, lamenta um viúvo, que mora sozinho.

“Tudo tem sido mais difícil”, resume uma mulher de 38, que vive com amigos “Estamos numa vida que não é viver” , acrescenta um home de 67 anos , casado, a viver em casal.

O mundo mudou e, mesmo para quem tem companhia em casa, as coisas não se tornaram mais fáceis. “A relação familiar é difícil e confinada no apartamento é muito doloroso” , diz uma mulher de 66 anos, fechada em casa com o seu marido. Os parceiros podem, também, ser motivo de angústia. Pelas mais diversas razões. “O meu marido trabalha na construção, sai todos os dias, fico ansiosa”, revela uma mulher de 56 anos.

“O mais difícil” pode até ser “ter a família em casa”. Quem o diz é uma mulher de 61 anos, que gere o marido, a mãe e uma filha na mesma habitação. “Uma jovem a estudar, uma idosa com patologias várias, muito ansiosa com tudo o que se passa, o marido com doença crónica e que continua a trabalhar e faz as compras, eu também com várias patologias, professora em exercício. No conjunto tudo muito difícil de articular (...) Faço tarefas domésticas, trato da mãe dependente, dou aulas usando plataformas digitais, corrijo as tarefas propostas aos alunos, dou feedback aos directores de turma, elaboro docs vários, faço as refeições”

O medo paira no ar. “É o pavor, aflige-me ouvir as notícias, tenho medo de contrair a doença”, diz uma mulher de 58 anos. “A doença e a morte estão sempre presentes” , completa uma outra mulher de 61 anos. Ambas sabem que vai passar. Ninguem sabe é quando.

Nota: as citações incluídas neste texto poderão ter sofrido alterações pontuais por parte dos investigadores do estudo para salvaguardar o anonimato dos inquiridos