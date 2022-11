Covid-19. Um milhão de portugueses sozinhos em quarentena

O pior são as manhãs e as noites. É quando a melancolia se instala com mais peso no apartamento de José Carlos Duarte, 48 anos, um fotógrafo e engenheiro informático que vive sozinho no 8º andar de um prédio na Alta de Lisboa. “Já passou a novidade de ficar mais tempo em casa, e a piada das videoconferências com amigos, e agora há uma espécie de vazio e falta de perspetiva. O sentimento que agora predomina em mim é a nostalgia e a tristeza. Nos últimos dois dias acordei sem energia, sem vontade de sair debaixo dos lençóis.”

Há quase um mês fechado em casa em regime de teletrabalho — de onde só saiu quatro vezes para fazer compras, e uns instantes à noite para correr —, José Carlos diz estar a sentir o mesmo que o realizador espanhol Pedro Almodóvar descreveu recentemente numa crónica: uma “tristeza passiva que o reduz ao recanto mais cómodo do sofá”.

