Covid-19. Governo espanhol vai distribuir máscaras nos transportes públicos

O governo espanhol vai aconselhar a utilização de máscara para aqueles que se desloquem em transportes públicos a partir da próxima segunda-feira. A alteração foi anunciada esta sexta-feira pelo ministro da Saúde de Espanha.

Em declarações à imprensa, Salvador Illa anunciou também a distribuição do equipamento de proteção individual no metropolitano das maiores cidades e nos autocarros, assim como em "pontos onde a sua utilização seja recomendadada". As máscaras não serão obrigatórias, mas serão aconselháveis ​​em espaços com muita gente, não só em meios de transporte como em locais de trabalho que não permitam manter a distância de segurança recomendada.

MÁSCARAS NÃO SÃO CIRÚRGICAS

O tipo de máscara recomendado não é o cirúrgico, indicado para o pessoal médico, nem o usado por quem lida com pacientes. É um terceiro tipo, do qual a Associação Espanhola de Padronização publicou quarta-feira a especificação UNE 0064, Illa explicou que será dado início à produção nacional destas novas máscaras para fazer face às necessidades