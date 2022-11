Covid-19. Fundos especulativos ganham biliões com colapso do mercado (só um deles lucrou 4.144%)

A pandemia do coronavírus significa desgraça e privações para uma boa parte da população mundial, mas, para uma pequena minoria, é uma oportunidade extraordinária. Alguns 'hedge funds' (fundos de cobertura) tiveram lucros de milhares de milhões de dólares ao apostarem na queda da bolsa ao longo dos últimos dois meses.



A prática em questão é a chamada venda a descoberto, um tipo de especulação financeira onde se lucra com a desvalorização dos títulos. O Universa, um dos fundos, apostou no colapso do mercado e teve um retorno de 4.144%. O Ruffer Investments lucrou 2,38 mil milhões de dólares (cerca de 2,19 mil milhões de euros) com aquilo a que chamou "investimentos de proteção".



Outro fundo, o Odey Asset Management, dirigido por um homem que apoiou a campanha do Brexit em 2016 e lucrou 250 milhões de euros com a queda da libra logo após o referendo anunciou que teve o maior lucro de sempre em março - "a manhã tem ouro na boca", disse ele na manhã seguinte.



Numa carta enviada há dias aos investigadores do seu fundo, Crispin Odey comenta a situação atual: "Isto não é como 2008-9, ou 2001-2, ou mesmo 1989-92. A queda do produto nacional bruto global vai ecoar 1931-2. Foi uma época terrível, quando países e instituições desapareceram e personagens como Adolf Hitler aproveitaram a oportunidade para tomar a Alemanha".



A secretária-geral da maior federação de sindicatos britânica, a TUC, disse que o nível de ganhos obtidos por pessoas como Odey mostram a necessidade de construir uma economia mais igualitária, e exigiu que "os super-ricos paguem a sua justa parte".



A indignação e os efeitos perigosos do 'short-selling' levou em março as autoridades dos dois países europeus mais afetados pela pandemia, Espanha e Itália, a bani-lo temporariamente em relação às ações de mais de 150 empresas. Isso já tinha sido feito nalguns outros países durante a crise de 2008-2009.