Confinamento. Como se controla metade do mundo por causa da pandemia?

Em quase todo o mundo continuam robustas as medidas ditadas pelo esforço de contenção do novo coronavírus. Mais de metade da população mundial está sob alguma forma de isolamento, 90% das crianças não têm aulas em escolas e milhões de pequenas empresas continuam fechadas. Necessárias como são, as medidas de confinamento estão a ser impostas por alguns países de forma violenta e humilhante a segmentos da população.

Na Índia, país que decidiu fechar as linhas de transporte ferroviário e transformar carruagens em hospitais — medida aplaudida quase de forma unânime —, a polícia está a ser alvo de críticas pelo uso de violência e táticas vexatórias de controlo. Há milhões de indianos em movimento, num êxodo quase bíblico que os possa levar à terra onde, faltando tudo, seja pelo menos possível plantar o que comer. Acontece, porém, que centenas de trabalhadores que regressaram às suas vilas foram desinfetados com uma solução tóxica para a pele, olhos e pulmões.

