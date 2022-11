Alemanha vai aumentar remuneração de profissionais de saúde

O ministro da saúde alemão, Jens Spahn, está a planear aumentar a remuneração dos médicos e enfermeiros. Referindo-se aos rituais de aplauso público que se têm tornado comuns na Alemanha, como em muitos outros países, afirmou: "O aplauso é simpático, mas a segurança e a compensação financeira são ainda melhores. Estamos a trabalhar nisso".

O intenção não é original, pois a Suécia já tinha dado o exemplo, aumentando em 220 por cento a remuneração dos profissionais de saúde em Estocolmo - médicos, enfermeiros e outros -, assim reconhecendo não só aumento de horas de trabalho como o risco acrescido que eles correm neste momento.

Na Alemanha, uma petição online no mesmo sentido recolheu centenas de milhares de assinaturas em março. O porta-voz para a saúde dos Sociais-Democratas disse que devia haver um aumento e vigorar a longo prazo, não apenas durante o período da crise. Até porque, conforme explicou, se o aumento não tiver lugar agora ninguém se vai lembrar depois, quando os efeitos económicos se fizerem sentir em pleno.

Uma cientista social entrevistada pela Deutsche Welle notou que as pessoas estão a aplaudir agora porque têm medo de ficar doentes elas próprias, e chamou "cínica" à atitude. Uma enfermeira dizia no mesma notícia: "Claro, agora estão sistematicamente a chamar-nos relevantes, mas isso foi sempre o caso. Acho simpático que as pessoas nos batam palmas, mas isso não nos paga a renda".

Alguns pagamentos adicionais foram já anunciados. Empregadores de enfermeiros acordaram com um sindicato um pagamento extra único de 1500 euros. Hospitais de uma rede estadual em Berlim vão acrescentar 150 euros aos ordenados de enfermeiros e médicos durante três meses. Mas essas medidas não bastam para inverter a tendência muitas vezes notada para desvalorizar profissões cuja importância na sociedade se vê agora mais do que nunca.