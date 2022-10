Reportagem em Wuhan: a cidade desperta com medo, mas não parece mais limpa

Hu Huijian anseia por mostrar o aspeto de uma peça sã e fresca. Revira a carcaça de um porco e aponta para a carne vermelho-escura sob uma espessa camada branca de gordura. É uma bela peça, mas o talhante suspira. “Quase não há clientes. Não podem entrar.” Barreiras ao fundo da Rua Beihu isolam o bairro de forasteiros que pudessem disseminar o coronavírus. Hu espera que sejam retiradas, agora que a cidade reabriu oficialmente. É o segundo dia em que abre o talho desde o Ano Novo Chinês, há 11 semanas. No passeio diante da montra ficou abandonada uma garrafa de desinfetante. Está vazia. Ele diz que limpa minuciosamente o estabelecimento quatro ou cinco vezes por dia.

Para que a vida normal regresse, certas coisas terão de mudar. Hu, por exemplo, precisa de desinfetar diariamente o estabelecimento. O coronavírus parece quase extinto em Wuhan. Há poucas novas infeções, quase nenhuma no antigo epicentro.

