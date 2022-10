Recuperados da covid-19 em Espanha. A alegria de viver em mais de 15 metros quadrados

Estou de coração partido. É a primeira vez que aqui venho, mas o pior é não poder ter contacto com as pes­soas”, dizia ao Expresso o diá­cono de uma paróquia a poucos quilómetros de Madrid, que prestava serviço à constante chegada dos mortos que se acumulam num sem cessar de carros funerários de cor negra e branca e equipas em furgonetas negras. Depois da China, o país mais castigado pela pandemia de covid-19 foi Itália. Agora é a vez de Espanha. Os números oficiais ascendem a 146.690 contagiados, 7069 pacientes internados nos cuidados intensivos, 14.555 mortos e 48.021 curados.

Apesar de tudo isso, há um pequeno resquício de esperança, a que se aferram milhares de pessoas em Espanha, todos os dias, às 20h, entre aplausos e canções, esperando poder sobreviver. Entre os curados registados nos dados oficiais do Ministério da Saúde, muitos dos que sobreviveram contam as histórias de como foi passar por este coronavírus.

