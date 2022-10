Diário da Peste. Em diferentes países

Diário da Peste,

9 de abril

Em diferentes países fala-se do começo das aulas.

Aproxima-se a Páscoa.

Walter Benjamin e Scholem, amigos filósofos, instalaram-se em Zurique em 1917.

Há mais de cem anos.

Estavam fartos do ensino e do seu conservadorismo.

Criaram uma universidade ficcional chamada “Muri”

Muri é uma comunidade do interior da Suiça.

Um dos cursos dessa instituição imaginária era “O Ovo da Páscoa – as suas vantagens e os seus perigos”.

Classificaram como: Teologia.

“Wall Street fecha em alta perante um possível enfraquecimento da pandemia”

Criaram também uma disciplina chamada “Teoria e prática do insulto”.

Jurisprudência.

Outra tinha o nome de “Teoria da queda livre com treino prático”. Colocada no âmbito da filosofia.

Faz todo o sentido um filósofo investigar a queda livre.

A queda que não é consequência de um empurrão, mas de uma decisão.

Livre, isto é: sem apoios.

“Número de mortes em Nova Iorque atinge máximo diário.”

Roma e Jeri curiosas à janela. Dois rostos de dois cães.

No exterior, do outro lado da rua, um homem vestido com coletes amarelos.

Leva o lixo e fala ao telefone.

Fala castelhano mas pelo acento não é espanhol.

Parece telefonar para casa.

Empurra um carrinho de lixo e fala com a família.

Será que vai dizer que está a empurrar lixo?

É o único homem que se vê na rua.

“Politizar” o coronavírus pode levar a “muitos mais sacos de cadáveres”, diz OMS.

O filme coreano.

Não proponhas uma cor ao pintor.

Isso não se faz.

"Tenho então de pintar para estrangeiros que nos invadem?", diz o pintor quando alguém lhe pede uma obra para os inimigos.

Uma frase síntese.

Não pintar para os estrangeiros que nos invadem.

Ouço no meu corpo o som que o punho faz quando se irrita e não tem nenhuma superfície perto.

Mesmo quando o punho se fecha com força sobre si mesmo faz barulho.

E não é agradável.

Dizem-me que muitas fábricas se recusaram a aumentar o preço de certas máscaras essenciais.

Um artista, um humano, não deve pintar para os estrangeiros que nos invadem.

“Covid-19 chega à tribo isolada da Amazónia Yanomami”

Ficar em casa “é descobrir-se como estrangeira”, diz a historiadora Lilia Schwarcz.

Isto. Estar no mesmo sítio mas de forma diferente.

Quem é este estrangeiro que está na minha casa a estas horas do dia? Sou eu.

E também não sou eu, claro.

Os próximos presidentes serão médicos, pergunta Lilia Schwarcz.

“Boris Johnson continua a melhorar”, informam.

Numa zona do lago Inle, em Myanmar, antiga Birmânia, os pescadores remam com os pés.

Assim têm as mãos livres para pescarem com enormes redes em forma de cesto.

Fazer certas coisas com os pés, libertar as mãos.

Agora que não precisas de andar, tens os pés livres.

Pés e mãos livres: dias estranhos.

“EUA. Mais 6,6 milhões desempregados na última semana.”

Escrevem-me do Norte, sucessivas mensagens sem ponto final:

Data e hora [09/04, 14:42]

Hoje na fila do supermercado (compra semanal para a família) chamei a atenção a uns rapazes que cuspiram para o chão 3 vezes

À terceira não aguentei

Vou flutuando nos humores

Neutra

Aceitação

Triste

Zangada

Irritada

A minha tia que passou integralmente pela guerra

Está cá agora por causa do marido e diz que se sente pior agora

Porque não sabe qual é a zona dos “bons e o dos maus”.

[09/04, 14:42] Mensagem finita.

“Hungria prolonga medidas restritivas indefinidamente”.

Indefinidamente é quanto, pergunto.

E qual é a zona dos bons e dos maus?

É preciso marcar no chão a ética para a entendermos.

Estamos meio tontos: cabeça a andar à roda não sabe qual é a zona dos bons.

No país de Gales, agora. Perto da esquina do número 16 da Trinity Square.

Uma cabra branca e nenhum humano.

Uma cabra come sebes que rodeiam um edifício de escritórios vazio.

Num pequeno relvado em frente ao Alexandra Hotel: uma duas três quatro cinco seis sete oito cabras.

“Boris Johnson “senta-se na cama e interage positivamente com a equipa clínica”

As armadilhas mais usadas em tempo de guerra, um vídeo que me aparece à frente.

Por vezes um pé pousava no chão e, em vez de explodir, vários pregos subiam rapidamente abrindo sete buracos num pé que já não saía dali.

Armadilha que parece para ratos e é, afinal, para pés humanos.

Um casal da Lombardia dança uma valsa e mostra que não se esqueceu dos passos.

Pascal Quignard: “Para os homens, o que é a morte?

O homem que já não toma parte de um diálogo.”

A melhor forma de morrer?

“Repentinum et inopinatum

(de forma muito rápida e completamente inesperada).”

Vou recebendo mensagens.

Alguém diz que acabou de ter um neto.

Outro dá-lhe os parabéns e lembra Millôr Fernandes, que disse que se soubesse que era tão bom ter netos não tinha tido filhos.

“Projeções apontam para 11 mil a 22 mil mortes no Canadá até ao fim da pandemia”

No meio dos campos de concentração, uma mulher tentou recolher os sonhos alegres das pessoas que iam morrer.

Escreveu esses sonhos. Queria guardá-los.

Tenho de investigar essa mulher.

Não me recordo do nome dela.

-----------------------

Índice

Diário da Peste. Todas as mulheres mexicanas estão apaixonadas

Diário da Peste. Vejo Jean-Luc Godard

Diário da Peste. O humano número 486

Diário da Peste. Hoje troquei mensagens com muitas pessoas