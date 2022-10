Covid-19: Brasil ultrapassa os mil mortos. Cresce o receio de que a pandemia se espalhe pela Amazónia

O Brasil ultrapassou esta sexta-feira os mil mortos devido ao novo coronavírus, contabilizando 1056 óbitos e 19.638 infectados, informou o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, o país registou 115 vítimas mortais e 1781 novos casos de covid-19. A taxa de letalidade da doença no Brasil é de 5,4%.

São Paulo mantém-se como estado brasileiro com maior número de casos confirmados, com 540 mortos e 8216 pessoas infectadas, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 147 vítimas mortais e 2464 casos confirmados. A região Norte viu os seus números dispararem e o Amazonas ​(com 50 mortos e 981 casos) está no centro das preocupações do Ministério da Saúde por ser um dos estados com maior incidência de casos por cada 100 mil habitantes, temendo-se que a pandemia se espalhe pela região amazónica.

ADOLESCENTE INDÍGENA MORRE COM COVID-19

Um indígena brasileiro da etnia Yanomami, de 15 anos, que estava infectado pelo novo coronavírus, morreu na noite de quinta-feira, divulgou o governo regional do estado de Roraima. A Secretaria de Saúde de Roraima (norte do Brasil) tinha informado antes que o paciente foi admitido num hospital em Boa Vista, capital do estado, com um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave e sintomas de covid-19.

As autoridades de saúde têm uma preocupação especial com a população indígena brasileira, composta por cerca de 480.000 membros de 227 grupos étnicos, a maioria distribuída nas quase 600 reservas existentes em todo o território nacional.

A maioria dessas reservas está localizada na região amazónica, onde há escassas infra-estruturas sanitárias adequadas, além da falta de defesas de alguns grupos étnicos mais isolados contra certas doenças típicas dos grandes centros urbanos.