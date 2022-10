Pela primeira vez Itália declara que os portos do país “não podem ser considerados locais seguros”. O que diz o decreto?

No mesmo dia em que chegaram 69 pessoas a Lampedusa, a ilha italiana a sul da Sicília que tem sido abrigo de milhares de migrantes de fogem dos portos líbios e tunisinos, Itália declarou-se, por decreto, um “porto inseguro”, reforçando ainda mais as dificuldades que os navios de resgate de migrantes já tinham em desembarcar as pessoas que salvam em solo italiano.

“É a primeira vez que a Itália se está declarar um sítio não seguro. E é um pouco irónico porque a Líbia, envolvida numa enorme guerra civil onde a tortura é comum, é considerado um porto seguro para onde levar migrantes. O perigo do corona também existe na Líbia. É uma questão política, como tantas vezes foi”, diz ao Expresso Sophie Weidenhiller, membro da tripulação do navio “Alan Kurdi”, gerido pela organização não-governamental SeaEye. A Líbia não é oficialmente considerado um porto seguro, nem as Nações Unidas nem a Comissão Europeia reconhecem o país como tal mas todas as semanas há embarcações que são obrigadas a regressar, ou porque a Guarda Costeira líbia as apanha ou porque, quase a afundar e sem resposta da UE, preferem voltar ou chamar as autoridades líbias. Cerca de 2500 pessoas, diz a Organização Internacional para as Migrações.

Itália alargou o estado de emergência e, na terça-feira, tornou parte dele um decreto que classifica os portos nacionais como “inseguros” por causa da emergência sanitária que afeta o país de forma particularmente dura. Este pressuposto estende-se até 31 de julho, mas pode ser alargado, segundo as informações que circulam na imprensa italiana. "Durante toda a duração da emergência nacional causada pela propagação da covid-19, os portos italianos não podem garantir os requisitos necessários para que sejam classificados como um local de segurança", lê-se no decreto.

Depois, acrescenta que "as pessoas eventualmente socorridas, em relação às quais a presença de um contágio não possa ser excluída, devem ter a certeza da ausência de ameaças às suas vidas, da satisfação das suas necessidades básicas e do acesso a serviços essenciais do ponto de vista da saúde, logística e transporte". Para os socorros realizados por "unidades que arvoram bandeira estrangeira, que realizaram operações fora da área italiana de SAR (área de busca e salvamento), na ausência da coordenação do IMRCC (centro de coordenação do socorro marítimo) de Roma", o decreto lembra que "as atividades de assistência e socorro que devam ser efetuadas no porto seguro podem ser asseguradas pelo país da bandeira do navio, sempre que este efetue operações fora da área de SAR”.

O decreto, assinado pela ministra do Interior, Luciana Lamorgese, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, e a ministra dos Transportes e Infraestruturas, Paola De Micheli, também sugere que os migrantes resgatados podem incluir pessoas que contraíram a covid-19. “Devido à situação crítica relacionada com a expansão do coronavírus, e ao empenho extraordinário de todos os médicos e pessoal de assistência sanitária, não é possível assegurar que Itália é um lugar seguro sem com isso comprometer as funções das estruturas nacionais e a logística sanitária ao serviço da contenção da covid-19”

Esta situação de exceção que se vive em Itália, o país com mais mortes no mundo, cria medo na população, um cenário de que Cláudia Vitali, coordenadora da organização Mediterranean Hope, a única ONG de ajuda a migrantes com sede permanente em Lampedusa, tem sido testemunha privilegiada. “Cerca de 70 pessoas estiveram a manifestar-se hoje em Lampedusa, mesmo com o isolamento em vigor porque não querem estas pessoas a chegar, não querem exceções, não querem fronteiras abertas. É preciso educar, educar, educar, e garantir que todos fazem quarentena para descansar migrantes e população”, comenta numa troca de mensagens sobre a situação em Lampedusa nos últimos dias. “Com este decreto as coisas vão ficar ainda mais complicadas, é uma situação com tantas, tantas variáveis, não há um lado correto, só uma forma de decidir bem, ou mal, toda a gente tem de ser protegida, em particular quem chega de locais onde não existe nada próximo a um sistema de saúde”, argumenta.

Na opinião de Sophie Weidenhiller, é a Alemanha, cuja bandeira identifica a “nacionalidade” do navio Alan Kurdi, que tem de se responsabilizar pelas pessoas que esta tripulação resgata. “A Alemanha não está a lidar com uma crise tão grave de saúde pública como os países costeiros europeus, nem tem uma crise migratória como a Grécia. É a bandeira com a qual navegamos e isso traz responsabilidade.”

Neste momento, o navio espera autorização para desembarcar e já mandou pedir mais mantimentos. “Estamos à espera de uma resposta de vários países para saber para onde nos dirigimos e também já pedimos a entrega de mantimentos porque temos 150 pessoas a bordo e não sabemos o que fazer, só há uma casa de banho para todas as pessoas. O barco tem espaço confortável apenas para 20.”

No Twitter, a SOSMediterranee, que gere em parceria com os Médicos Sem Fronteiras o navio Ocean Viking, escreveu que “vários governos europeus declararam que não iriam facilitar desembarques de pessoas resgatadas no Mediterrâneo Central e que as ONGs não deveriam envolver-se em atividades de salvamento neste momento”.

Focando também o cariz histórico deste decreto, a organização disse ainda que “desembarcar sobreviventes num porto seguro é uma obrigação para todos os comandantes de navios e todos os Estados têm a responsabilidade legal de colaborar para encontrar um sítio seguro. Agora mais do que nunca, os Estados costeiros da UE não podem ser deixados sozinhos a lidar com estes desembarques”.