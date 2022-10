Patrões madeirenses dizem que apoio aos sócios-gerentes cria “desigualdade”

A ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira está descontente com a mais recente medida de apoio aos sócios-gerentes das empresas, que “apesar de estarem sujeitos a obrigações tributárias e contributivas idênticas às dos trabalhadores por conta de outrem são equiparados a trabalhadores independentes, com claro prejuízo para os mesmos”, sustenta a organização empresarial numa nota de imprensa.

Para a ACIF também não faz sentido que esta ferramenta esteja “limitada aos sócios-gerentes de empresas sem trabalhadores por conta de outrem, que estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de Segurança Social nessa qualidade, e que, no ano anterior, tenham tido faturação comunicada através do e-fatura inferior a 60 mil euros” que é “bastante” restritivo.

Trata-se, assim, de uma medida que deixa de “fora inúmeros sócios-gerentes que têm a seu cargo alguns trabalhadores”. O que cria, “mais uma vez”, uma “situação de desigualdade entre as empresas que não têm trabalhadores e as empresas que contribuem para fomentar o emprego e que, por essa via, vêm-se agora impedidas de receber qualquer apoio para manter algum rendimento durante estes meses de inatividade, já que o Lay-off simplificado abrange apenas uma parte da massa salarial dos seus colaboradores”.

O comunicado da ACIF indica ainda que “a isenção das contribuições à Segurança Social a cargo do empregador ou mesmo o incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa, previstos no diploma que regula o Lay-off simplificado, tratado muitas vezes como “compensação” para os sócios-gerentes, é manifestamente diminuto”.

É que, “ao contrário do que foi anunciado” não estamos perante “um apoio direto aos sócios-gerentes”. Ou seja, sustenta a ACIF, é uma medida que não compensa perdas de rendimento, nem é suficiente para acautelar os encargos “que continuam a ser suportados diretamente pelas empresas e ou pelos seus sócios”.

No mesmo ‘saco’ dos independentes

Recorde-se que, no início desta semana, o Governo anunciou que os sócios-gerentes passam a ter um regime idêntico ao dos trabalhadores independentes. O único apoio era a isenção da taxa social única contemplada no regime de lay-off e, agora, os sócios-gerentes de microempresas que não têm trabalhadores a seu cargo passam a ser equiparados a um trabalhador independente para concorrer a apoios no âmbito da pandemia de covid-19. A compensação pelo rendimento perdido varia entre os 481,81 euros e os 635 euros. “Uma esmola”, afirma ao Expresso Jorge Veiga França, presidente da ACIF, frisando que não lhe parece “admissível, apregoarem como ajuda um valor em trono do salário mínimo”.

Mesmo assim, o líder da ACIF faz questão de sinalizar a pertinência e a rapidez de muitos apoios que foram postos em marcha para acudir à crise gerada pela pandemia de convid-19, mas frisa que há empresários que ficaram de fora. “Reconheço que foram céleres nas medidas, nomeadamente nas linhas de crédito, mas as autoridades têm que ir mais longe”, sustenta Jorge Veiga França que aponta no sentido de apoios a fundo pedido, que dependam “naturalmente” do cumprimento de condições. Dá o exemplo da linha de crédito inédita para apoiar a tesouraria das empresas, denominada Invest RAM 2020 Covid-19 criada pelo Governo da Madeira, que considera positiva. Tem o valor de 100 milhões de euros, a finalidade é pagar os custos salariais das empresas e uma das características é o facto dos empréstimos poderem ser convertidos num valor não reembolsável (caso os postos de trabalho sejam mantidos e se registe uma redução do volume de vendas superior a 40% para empresas com sede na Madeira e acima de 15% para negócios no Porto Santo).

Porém, apesar de ser uma medida apara aplaudir, Jorge Veiga França sinaliza que há que ter em conta que as empresas não têm apenas custos com salários. “Num hotel, os jardins continuam a ter de ser regados e as piscinas continuam a precisar de manutenção”, exemplifica.

“Temos que salvar as empresas e não vamos lá com paliativos, senão a situação será dramática. Estamos em risco de retroceder à situação em que estávamos em 2010”, alerta o presidente da ACIF.

PIB regional cai entre 15% a 20%

O presidente da ACIF aponta que “as atuais linhas de crédito disponíveis, que não serão suficientes, em valor, para fazer face, de forma sustentada, à crise que nos assola e que ainda agora começou e se desenrolará mais acentuadamente nos meses vindouros, provavelmente até ao final do ano”. Por isso, enquanto porta-voz da ACIF defende que “é fundamental acrescer valor ao montante global disponibilizado, consolidar tudo numa única linha de apoio às empresas para todos os sectores, podendo, quando muito, criarem-se três linhas sendo uma para as micro, outra para as pequenas e médias e outra destinada às grandes empresas”. E frisa o aspeto da “componente a fundo perdido” sem o qual muitas “das nossas empresas não encontrarão, em tempo útil, o equilíbrio económico-financeiro que lhes será tão precioso para seguir adiante, promovendo assim a recuperação deseja mais célere da nossa economia”.

E apela, “em uníssono com Confederação Empresarial de Portugal”, à possibilidade de recurso a garantias e linhas de crédito europeias, a negociar com o Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento. “Também entendemos que se apoie a atividade económica, a manutenção do emprego em termos duradouros e a estrutura salarial, por oposição ao financiamento do desemprego (as empresas não precisam de mais endividamento mas sim dispor de tesouraria) e a calamidade empresarial e social de uma série de falências em catadupa”, sublinha o responsável madeirense.

Embora os cálculos ainda estejam a ser feitos, já se antecipa uma contração entre “os 15% e os 20% no produto interno bruto (PIB) regional”, avança Jorge Veiga França. O PIB da Madeira terá crescido em torno dos 2,3% em 2019, para cerca de 5 mil milhões de euros.

Uma teia legislativa que é “insuficiente”

Há também o risco das empresas ficarem embrulhadas numa teia de legislação, que espremida fica aquém das necessidades, sinaliza a ACIF. “Toda esta produção legislativa, onde são publicadas medidas de apoio avulso e posteriores retificações, é manifestamente insuficiente para apoiar o tecido empresarial, pois a sua abrangência continua a ser bastante limitada e insuficiente para responder às expectativas do tecido empresarial”.

A ACIF “apela ao Governo Regional para que insista junto do Governo Nacional na adoção de medidas adicionais que venham a colmatar as insuficiências das medidas já implementadas, pois uma grande maioria dos empresários continua desprotegida e sem recurso a qualquer mecanismo de proteção”.