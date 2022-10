Covid-19. Centros Comerciais pedem “medidas de apoio” ao Governo 

A indústria dos centros comerciais em Portugal antecipa “um impacto substancial” na tesouraria dos shoppings devido ao regime excecional de mora nas rendas adotado no âmbito da pandemia da covid-19.

“É relevante compreender que a lei em causa fará com que a tesouraria dos centros comerciais vá sofrer um impacto substancial, com o não recebimento das rendas nos prazos normais eo seu pagamento parcelar posterior”, sublinha António Sampaio de Mattos, presidente da APCC - Associação Portuguesa de Centros Comerciais que agrega 94 conjuntos comerciais, 90% da Área Bruta Locável do sector em Portugal e 8.559 lojas

Admite que isso vai permitir uma melhor gestão de tesouraria por parte dos lojistas, mas considera “crucial que o Governo tome outras medidas que possam permitir a este sector, responsável por mais de 100 mil postos de trabalho, ultrapassar o enorme desafio com que nos deparamos”, acrescenta.

E avança duas medidas que considera essenciais para apoiar o sector: alteração das regras do IVA, passando este a ser devido no momento do recebimento e não no momento da faturação e prolongamento dos prazos de pagamento dos impostos, designadamente IRC E IMI, por parte das empresas proprietárias e gestoras de centros comerciais.

Sonae Sierra fala em flexibilidade e criatividade

A Sonae Sierra, no entanto, suspendeu em abril o pagamento das rendas das lojas dos seus centros comerciais em Portugal . A medida, com efeitos a partir de abril, mantem-se até ao termo do estado de emergência e, diz a empresa, procura “apoiar os lojistas neste período excecional”. As despesas comuns, que são parte integrante da faturação aos lojistas, serão reduzidas durante este período.

E a par desta medida de âmbito geral, adotada nos 13 centros comerciais que detém em Portugal, a Sonae Sierra está a trabalhar “com cada lojista para encontrar as soluções necessárias para a sustentabilidade da loja e do centro comercial”. “Teremos de ser flexíveis, criativos e estar empenhados em construir soluções” acrescenta.

Nesta fase, a Sonae Sierra, já flexibilizou horários, permitiu o encerramento sem penalizações de lojistas que cuja atividade não se encontra legalmente suspensa, mas que não têm condições para manter as lojas em funcionamento, criou uma newsletter semanal com conteúdos sobre iniciativas inspiradoras à escala global e, em parceria com a Dott, lançou uma plataforma online para disponibilizar um canal alternativo de venda e minimizar o impacto dos encerramentos, onde já soma 100 adesões.

A Ingka Centres, dona dos centros comerciais Mar Shopping, já tinha suspendido o pagamento de rendas aos lojistas dos seus shoppings em Matosinhos e no Algarve em março.

No universo dos centros empresariais, o grupo Lionesa já tinha decidido dar às empresas “residentes” no Centro Empresarial Lionesa e na Fábrica 3ás a possibilidade de suspenderem parte ou a totalidade dos valores de arrendamentos dos próximos seis meses.

A moratória permite que estes valores "sejam posteriormente liquidados, de forma diluída e sem juros, entre janeiro de 2021 e o final do contrato vigente entre cada empresa e o centro empresarial", anunciou a direção, na expetativa de ser seguida por outros operadores do sector.