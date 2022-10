Covid-19. Uma fila de quilómetros na VCI e a questão do "apoio moral" para justificar o carro cheio antes do "meia volta volver"

Uma fila de vários quilómetros na Via de Cintura Interna, no Porto, mostrou que a operação “Páscoa em casa” da PSP, destinada a controlar a circulação entre concelhos, está na estrada para garantir que todos cumprem a interdição decretada pelo governo, entre esta quinta-feira e a próxima segunda-feira. O balanço, em números, só será apresentado no dia 13, mas "até agora não houve necessidade de fazer qualquer detenção. As pessoas que foram encontradas em deslocação fora do quadro legal foram convidadas a regressar e terão acatado", diz ao Expresso fonte oficial da PSP.

O dispositivo policial mobilizou várias centenas de agentes, concentrando esforços em alguns check-points principais no acesso à cidade, como a rotunda de Bonjóia (VCI), a Ponte da Arrábida, a Estrada Nacional 12, na ligação a Gondomar, e a Nacional 14, na ligação à Maia. Mas houve outros pontos de controlo, como a Ponte do Infante e a Ponte Luiz I, ou os interfaces de transporte, nas estações de metro e da CP, onde várias pessoas foram impedidas de seguir viagem por não enquadrarem os casos de exceção contemplados no estado de emergência. E houve pessoas que tiveram mesmo de abandonar os transportes públicos.

"Estamos a fazer controlo das deslocações, a perguntar para onde é que as pessoas vão e qual o motivo da deslocação, a pedir os documentos que justificam as viagens e, neste primeiro dia, por ser dia de trabalho, houve muito trânsito, muita pressão, mas confirmamos que a maior parte das pessoas vinha, realmente, trabalhar".

Mas nem todos. Também houve casos como o de um casal de meia idade que viajava com um casal mais idoso e uma criança. O marido apresentou a declaração da entidade patronal, alegando trabalho como causa imperiosa e inadiável para a deslocação. A PSP perguntou o que faziam as outras quatro pessoas ao seu lado e a resposta foi imediata:"vêm dar apoio moral". O que se faz neste caso? "Diz-se o meia volta volver da praxe", responde a fonte oficial da PSP ao Expresso.

A PSP refere, também, que ainda aparece quem diga não saber que era preciso documentação especial.

Nos próximos dias, a operação continua, deslocando-se entre pontos móveis de check-point previamente definidos pelo Comando Metropolitano e que abrangem, também, Maia, Matosinhos, Gondomar, Gaia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Santo Tirso. O controlo na rotunda de Bonjóia, no entanto, será continuo.