Covid-19. Trabalhadores independentes que reduziram descontos da Segurança Social terão apoio mais baixo

Os trabalhadores independentes que, no passado, optaram por reduzir em 25% o rendimento sobre o qual incidem as suas contribuições para a Segurança Social, e que por isso descontaram menos, verão agora refletida essa diminuição no apoio por redução ou suspensão de atividade concedido pelo Estado, avança o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. Esta informação foi confirmada ao jornal por fonte oficial do Ministério da Segurança Social (MTSSS).

As contribuições de um trabalhador independente que tenha um rendimento mensal médio de mil euros incidem sobre 70% desse valor (700 euros). Porém, com a opção criada no ano passado para flexibilizar o valor dos descontos quando acabaram os escalões, o trabalhador tem ainda a opção de aumentar ou reduzir esse valor até 25%.

Ora, com redução de 25% o valor sobre o qual incide a taxa (21,4%) baixa para 525 euros.

Então, qual será o valor que servirá de base ao cálculo do apoio do Estado devido à covid-19? Mil euros, 700 euros ou 525 euros? “Num caso desses, a base de incidência seria 525 euros”, frisou fonte oficial.