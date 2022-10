Covid-19. Quase 900 mil portugueses já recebem apoios do Estado

Até ao dia 7 de abril, quase 900 mil portugueses já estavam a receber apoios extraordinários criados para responder à crise económica da covid-19, avança o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira.

Cerca de 642 mil trabalhadores estavam em lay-off ; 117 mil trabalhadores independentes, que ficaram sem rendimentos devido à pandemia, tinham requerido apoios do Estado; 109 mil pais estavam em casa para cuidar dos filhos e havia ainda 19 mil pessoas em isolamento profilático.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, há agora 642 mil trabalhadores afetados pelo lay-off simplificado, ao qual pediram para aderir já 40 mil empresas – um aumento significativo. Na segunda-feira eram 33 mil empresas que se tinham candidatado ao lay-off simplificado, com um universo correspondente de 556.751 trabalhadores.

De acordo com o jornal, quase um quarto (24,2%) das empresas que estão a recorrer ao lay-off são do setor do alojamento, restauração e similares. As entidades empregadoras do setor do comércio por grosso e a retalho e oficinas são responsáveis por 19,9% do recurso a lay-off.