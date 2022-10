Covid-19. Pais de 960 mil crianças ‘forçados’ a ficar em casa

Primeiro foi o choque de saber que todas as escolas — das creches às universidades — iam mesmo fechar portas, depois de dias de incerteza e alarme à medida que os casos de infeção pelo novo coronavírus iam chegando também à comunidade escolar. Estávamos a 13 de março e António Costa era só mais um primeiro-ministro na Europa a anunciar a suspensão das atividades letivas presenciais por tempo indeterminado. Dia 9 de abril, logo se reavaliaria. E durante as últimas semanas, pais e crianças adaptaram-se a um novo e complicado estilo de vida familiar, desesperando por dias mais simples. Agora ficaram a saber que esses dias ainda estão muito longe. Tão longe que nem sequer têm data prevista. Pelo menos, para a grande maioria dos 1,2 milhões de alunos do pré-escolar ao 9º ano que ouviram quinta-feira o primeiro-ministro dizer: “Há uma decisão tomada e definitiva. O ensino básico não terá aulas presenciais até ao final do ano letivo.”

O anúncio feito no final do Conselho de Ministros foi acompanhado de outras notícias capazes de desesperar muitas famílias.

