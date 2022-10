Covid-19. Metade das empresas têxteis prevê recorrer ao lay-off 

A pandemia de covid-19 obrigou a indústria têxtil e do vestuário (ITV) portuguesa a mergulhar num clima de pessimismo e 63% das empresas admite uma quebra do volume de negócios superior a 50% em abril, maio e junho, mostra o inquérito realizado pelo CENIT - Centro de Inteligência Têxtil em parceria com a ANIVEC - Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção.

Entre as empresas inquiridas, apenas 22% não está a considerar recorrer ao lay-off, mas 46% pondera adotar medidas de lay-off geral a curto prazo e 32% opta pelo lay-off parcial.

É uma consequência direta da quebra nas vendas, na produção e nas encomendas das empresas que já se fazia sentir em janeiro e fevereiro, começou a agravar-se em março e tendo a acentuar-se a partir de abril. Se apenas 8% das empresas falava de descidas acima dos 50% nas vendas em fevereiro, março viu esta percentagem subir para os 29% e, a partir de abril o grupo mais pessimista atinge os 63%.

No caso da produção, o quadro é mais estável, passando dos 59% de janeiro e fevereiro para os 60% a partir de março. Já para o volume de encomendas, 12% das empresas reporta quebras acima de 50% no início do ano e esta percentagem sobe até aos 41% em março e passa para 62% a partir de abril.

A análise das respostas ao inquérito, mostra que o “pessimismo” toma conta do sector a partir de abril, com mais de 90% das empresas a admitirem quebras em todos os indicadores de desempenho superiores a 10%.

Relativamente às pessoas ao serviço, apenas 3% admitia reduções superiores a 50% em fevereiro, mas em março este grupo triplicou e, para abril, maio e junho atinge os 26%.