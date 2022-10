Covid-19. Máscaras: Soluções de pano vão passar a ser o novo normal

Sem que a Direção-Geral da Saúde (DGS) tenha ainda recomendado o uso generalizado de máscaras de proteção pela população, parece cada vez mais claro que os portugueses vão passar a fazê-lo. O Conselho das Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), que reúne os diretores de todas as faculdades de Medicina do país, defende que esse passo é importante para travar a disseminação do novo coronavírus. Mas isso implica fabricar alternativas caseiras às máscaras cirúrgicas, uma vez que estas não existem em quantidade suficiente.

“Há um movimento cívico grande que se está a levantar em torno desta necessidade. Nós, médicos, equiparamos esta questão ao uso do cinto de segurança, que se tornou obrigatório e que é uma medida, combinada com outras medidas, para evitar acidentes”, explica Fausto J. Pinto, presidente do CEMP e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. “Toda a gente já percebeu isto menos a Direção-Geral da Saúde”, lamenta o professor de cardiologia no Hospital de Santa Maria. “A República Checa, que tem 10 milhões de habitantes como nós e que registou o primeiro caso um dia antes de Portugal, tornou obrigatório o uso de máscara em locais públicos e tem metade dos infetados e um quarto das mortes que nós temos. Os portugueses não são mais estúpidos do que os checos e podem muito bem aprender a usar uma máscara.”

