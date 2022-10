Covid-19. Hospital de Santo António pôs mãos à obra: quando o gel falha fora, há que produzi-lo

Os pedidos das enfermarias eram cada vez mais e a farmácia de Nuno costuma ter tudo, desde medicamentos, aos soros e, claro, aos desinfetantes. Mas duas semanas depois do início da pandemia por covid-19, o stock de gel desinfectante do Hospital de Santo António, no Porto, começou a preocupá-lo.

"Quando fomos ver a situação dos laboratórios que atualmente nos fornecem, não tinham produto para entrega dadas as solicitações por parte de outros hospitais, de outras farmácias e de empresas", conta o técnico de farmácia.

A corrida à prateleira dos desinfectantes, como o “assalto às salsichas nos supermercados”, ia provocar uma rotura de stock mas ali o gel não pode faltar “nem para amanhã nem para depois de amanhã".

A direção de serviço decidiu começar a produzir gel desinfectante na farmácia do hospital.

nuno malafaia

Igredientes:

Álcool a 96 graus

Glicerina

Peróxido de hidrogénio (água oxigenada)

Água

Há três semanas começou a produção interna. Os farmacêuticos concretizaram uma ordem de preparação e os técnicos de farmácia começaram a juntar os ingredientes "num contentor grande”, dentro do qual mexem a preparação “como se fosse um caldeirão mágico”. Depois é tempo de distribuir a solução “em frasquinhos de meio litro". Se no princípio conseguiam encher 200 frasquinhos, neste momento a produção já ultrapassa os 300 por dia.

Quando faltou a água oxigenada, um dos ingredientes "que também faz parte dos protocolos de desinfeção de enfermagem", em conversa com os colegas técnicos de anatomia patológica, perceberam que era possível produzi-la também dentro do hospital. "Eles produzem uma das matérias primas para nós produzirmos o produto final", resume Nuno.

nuno malafaia

Duas vezes ao dia é assim, de manhã e ao final da tarde, "porque as solicitações são muitas". Os horários passaram a ser de dez e doze horas e até ao fim de semana os técnicos de diagnóstico e de terapêutica começaram a ir trabalhar.

"Saltamos em vários serviços para conseguir dar vazão", assegura Nuno Malafaia, "porque o serviço normal não parou". Mas surgiram ajudas: uma empresa de Famalicão juntou-se para ajudar a produzir gratuitamente a solução desinfetante com a fórmula da equipa e outra empresa, de sabonetes, ofereceu-se para fornecer frascos de plástico quando estes também começaram a faltar. A solução - para além da alcoólica - resultou no Santo António, tanto que há já outros hospitais a pedir a fórmula.