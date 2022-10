Covid-19. Hospital de Santa Maria ganha 40 camas para doentes críticos

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) está a reforçar em mais cerca de 40 camas a sua capacidade nos Cuidados Intensivos dedicados aos doentes críticos com Covid-19, passando das atuais 80 camas para cerca de 120.

Este crescimento é resultado da aquisição de equipamentos por parte do CHULN, do Ministério da Saúde e também, segundo o comunicado emitido esta quinta-feira pela instituição, das "significativas doações da sociedade civil".

Este plano de expansão da oferta de camas críticas significa, refere o texto, "que o centro hospitalar quadruplicou num curto espaço de tempo a sua capacidade na área dos cuidados intensivos em relação ao período pré-pandemia".

Às 80 camas em sete Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) previstas no plano inicial de assistência ao doente crítico covid-19 no CHULN, somar-se-ão mais 40, repartidas por quatro diferentes UCI do Hospital de Santa Maria. Estas unidades serão acionadas progressivamente, conforme as necessidades.

Neste momento, o hospital tem internados em Cuidados Intensivos cerca de 20 doentes com covid-19 e estas novas camas, que estão prontas preventivamente vão começar a ser ocupadas conforme o número de doentes críticos infetados venha a aumentar. E poderão, se necessário, ser também utilizadas por pessoas com outras patologias.

A preparação do plano envolveu desde o primeiro momento, explica o comunicado, as equipas do Serviço de Medicina Intensiva, "em paralelo com a reconversão da atividade clínica de grande parte dos efetivos de Anestesiologia do CHULN". A progressão de oferta nesta segunda fase vai envolver ainda outras especialidades, "nomeadamente a Infecciologia, a Medicina Interna, a Gastrenterologia e a Pneumologia".