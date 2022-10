Covid-19. Gangues da droga sul-africanos fazem trégua e dedicam-se a entregar comida

Os gangues da droga na Cidade do Cabo, África do Sul, decidiram fazer uma pausa nas suas guerras mortíferas e entregar-se a uma tarefa diferente: distribuir comida em comunidades pobres. O motivo tem a ver com a crise social provocada pelo coronavírus e pela obrigação de confinamento que ele impõe, deixando muitas pessoas vulneráveis sem meio de aceder a recursos essenciais.

Dispondo de extensos circuitos de distribuição e uma vasta rede de conhecimentos, em muitos casos sem paralelo nas comunidades onde atuam, os gangues fazem agora valer essas vantagens a favor de uma boa causa. Entrevistados pela BBC, vários residentes dizem que neste momento não interessa se uma pessoa é gangster ou o que quer que seja.

Um responsável das autoridades manifestou-se mais cético, notando que uma boa ação não limpa um longo historial de crimes. Se os gangues realmente querem fazer a diferença, entreguem as armas e desistam das suas atividades ilegais, acrescenta.

Um membro de um gangue, também entrevistado pela BBC, não nega que quando a atual situação de excepção passar talvez as coisas voltem ao que eram antes.