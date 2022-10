Covid-19. Empresa de transporte de passageiros Arriva avança com lay-off para 68% dos trabalhadores

A Arriva, um dos maiores operadores de transporte de passageiros na Europa, decidiu colocar em regime de lay-off 68% dos cerca de 1.500 trabalhadores que tem em Portugal, a partir de esta quinta-feira. São, por isso, mais de mil pessoas que ficam nesta situação.

“O recurso ao lay-off, como medida de manutenção de empregos, tornou-se inevitável”, escreve, em comunicado, o grupo que opera no norte do país através da Arriva Transportes e na Área Metropolitana de Lisboa através da TST.

A Arriva Portugal explica que “aguardou até ao momento pela concretização de medidas específicas pelo Governos”, mas que, face “à ausência de medidas devidamente ajustadas e dimensionadas”, antecipa “um retrocesso no caminho que se havia iniciado com os passes subsidiados” e no “aumento do acesso das populações aos sistemas de transportes”.

No entanto, e para minimizar o impacto negativo nos clientes, a Arriva Portugal adianta que vai continuar a assegurar até 25% do serviço de transporte público.

“Esta e outras medidas de gestão procuram minimizar os impactos económicos extremos desta situação e procuram que as empresas tenham uma hipótese de subsistir para além desta crise”, detalha a empresa sediada no Reino Unido que pertence ao Deutsche Bahn, um dos líderes mundiais em logística e transporte de passageiros.