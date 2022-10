Covid-19. Do gás aos PPR, Parlamento conseguiu magros acrescentos às medidas de emergência nacional

“Rejeitado”. Ou “Re-jei-ta-do”. A palavra foi dezena de vezes repetida esta quinta-feira pelo deputado José Manuel Pureza, a presidir às votações dos mais de cem diplomas propostos pelos partidos para enfrentar a pandemia de covid-19 e os seus efeitos na economia. O Partido Social Democrata rejeitou praticamente tudo, em protesto contra o excesso de propostas, o Partido Socialista também não esteve longe desse feito. Avançaram magras propostas de alívio da situação dos portugueses face ao que era proposto nas seis horas de debate. O Governo continua a ditar o que deve ser feito no estado de emergência.

Do Parlamento, esta quinta-feira, fica a salvaguarda, partindo de uma proposta do PCP, de que, mesmo sem pagar, não se vai ficar sem luz, gás, água e comunicações. Uma alteração dos socialistas prevê que, havendo valores em dívida referente a estes serviços, os clientes devem definir um plano de pagamentos com o fornecedor. A proibição de interrupção estende-se até a um mês para lá do final do estado de emergência (pelo que o plano de pagamentos só poderá começar a ter efeito no segundo mês posterior a esse estado).

No campo financeiro, está aberta a possibilidade de resgate de planos de poupança reforma (PPR) sem penalização fiscal, desde que subscritos até 31 de março, e apenas por quem está afetado pela covid-19, desde quem esteja em isolamento por doença ou por assistência, mas também por quem foi abrangido por situações de lay-off e desemprego.

Para as pessoas nessas situações, está também possibilitada a realização de operações de pagamento nas aplicações e nos sites dos bancos sem que sejam cobradas comissões bancárias. Mas só até 30 de junho.

Nem impedimento de bónus aos gestores nem impedimentos da distribuição de dividendos pelas empresas aos acionistas, como o Bloco de Esquerda sugeria, mereceram aprovação parlamentar.

Nem táxis, nem pescas, nem apoio florestal foram alvo de propostas com a luz verde dos partidos. Pelo contrário, os partidos aprovaram a equiparação das amas registadas na segurança social às creches e garantiram mais benefícios (como alimentação) aos alunos mais carenciados.

Com luz verde parlamentar passaram ainda propostas de gratuitidade da linha saúde 24, e também a do PEV, que prevê que a RTP tenha de “promover a emissão de programas que aconselhem e estimulem os cidadãos para a prática adequada de exercício físico e de uma boa nutrição, no caso de dever coletivo de permanência em residência, por período alargado, devido a declaração de estado de exceção ou por necessidade de isolamento social”.

As universidades e politécnicos que não conseguirem assegurar o ensino à distância devem ainda, segundo a proposta do PAN aprovada, assumir um reajustamento às propinas pagas pelos alunos. Mas as propinas não são suspensas na sua totalidade enquanto durar o estado de emergência, como estava proposto.

Do lado das aprovações, foram ainda “estabelecidas limitações parciais ou totais de acesso a plataformas de jogo de azar online, até ao término do período relativo ao estado de emergência, com vista à proteção dos consumidores, mormente, as franjas mais vulneráveis da sociedade, como é o caso dos menores, jovens adultos ou pessoas com adição ao jogo”.

Proibição de despedimentos, proteção social aos estagiários do IEFP, limitação de preços em produtos: tudo ficou pelo caminho numa reunião parlamentar, que se estendeu por mais de cinco horas, em que o PSD votou contra praticamente todas as propostas e em que o PS também esteve lá perto, ao viabilizar um número limitado de diplomas. O Parlamento tem assim uma palavra reduzida no que fazer durante o estado de emergência, deixando esse papel ao Governo (que conseguiu ver aprovadas as propostas relativas à ação das autarquias em tempos de covid-19, bem como da flexibilização de penas de prisão).