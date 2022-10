Covid-19. Disseminação do vírus é duas vezes mais rápida do que se pensava

O grau de contágio e disseminação do novo coronavírus pode ser muito superior ao que até agora se tinha pensado, avança a “Bloomberg” esta quinta-feira. As teses de imunidade de grupo ou vacinação em massa, de forma a controlar a pandemia, ganham assim ainda mais peso.

De acordo com um estudo realizado por um grupo de cientistas norte-americanos, do Laboratório Nacional de Los Alamos, cada pessoa infetada na província de Wuhan, na China, terá passado o vírus a uma média de 5,7 indivíduos, mais do dobro do valor que tinha sido inicialmente avançado, em fevereiro, pela Organização Mundial da Saúde.

Os resultados a que os investigadores chegaram dizem respeito ao caso chinês e foram obtidos com base no registo de deslocações e dados móveis dos cidadãos da província de Wuhan.

Segundo os cientistas, à velocidade a que o vírus se propaga, cerca de 82% da população terá que ficar imune – ou por vacina ou porque já contraíram a doença – para se conter a pandemia.

Se tal não acontecer, as medidas de distanciamento social terão de continuar em vigor durante muito tempo; uma em cada cinco pessoas terá a doença sem se aperceber, contagiando aqueles à sua volta.