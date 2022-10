Covid-19. Centeno apela a acordo mas impasse no Eurogrupo ainda não foi ultrapassado

A videoconferência de ministros das Finanças que devia ter começado pelas 16h ainda não tinha arrancado às 19h - e as previsões indicam agora as 20h30 como possível hora de arranque. O atraso significa que o trabalho de bastidores continua para fechar um acordo que possa ser aceite por todos, o que, neste caso, implica convencer os holandeses a recuar em relação à posição mais dura que têm defendido. Fontes europeias dizem ao Expresso que isso pode mesmo acontecer hoje.

"Apelo a todos os ministros que concordem com um plano corajoso e ambicioso para proteger as nossas economias em resposta a esta ameaça comum", pediu Mário Centeno durante a tarde. Numa mensagem vídeo gravada, o presidente do Eurogrupo mostrava-se confiante de que desta vez seria possível fechar o pacote de resposta à crise que vale 500 mil milhões de euros e que está em cima da mesa.

Segundo o português, o Eurogrupo está "muito perto de um acordo". Mas falta o quase e, também por isso deixava um apelo - "confio, ainda confio, que desta vez estaremos todos à altura da ocasião, para mostrarmos o espírito necessário de compromisso" - e um recado - "Não há passageiros de primeira classe. Ou afundamos juntos ou nos remamos juntos. Esta é uma emergência e é global".

Um dos pontos que está por fechar diz respeito à definição das condições de acesso às linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Fundo de Regate da Zona Euro. A maioria dos países defende que devem ser suavizadas e que não devem ser pedidas medidas de austeridade como moeda de troca para os empréstimos do MEE.

Na última terça-feira, a Holanda concordou que os países que precisem possam aceder a estas linhas de crédito para financiar as despesas na área da saúde, no entanto, insistia para que ficasse claro no acordo que no pós-crise teriam de tomar medidas - e fazer reformas - para voltar ao caminho da sustentabilidade. Haia acabou a reunião isolada, causando impaciência até em Paris e Berlim, mas ao início da tarde de hoje ainda não havia sinais de ter mudado de ideais. O próprio primeiro-ministro, Mark Rutte, insistia na questão da condicionalidade e dizia ter consigo o apoio do parlamento holandês.

Ao Expresso, fonte europeia dava conta que se o ministro Wopke Hoekstra recuasse no Eurogrupo e na posição que tem defendido, isso teria um importante custo político interno.

Mas não são só Países Baixos que é preciso convencer, também o ministro Roberto Gualtieri tem de aceitar o pacote global que está em cima da mesa. Roma não é adepta de se mobilizar o Mecanismo Europeu de Estabilidade nesta crise. O fundo de resgate do Euro é bastante controverso em Itália e esta solução é rejeitada pelos nacionalistas da Lega e pela oposição liderada por Matteo Salvini, o que significa também que o Governo italiano tem de gerir problemas de política interna na hora de aceitar o compromisso.

Por outro lado, os italianos insistem que é necessário debater a mutualização da dívida - Eurobonds ou coronabonds - para baixar os custos do endividamento. De acordo com fonte diplomática, dificilmente o acordo final vai incluir uma menção à emissão de dívida conjunta, no entanto, há vários países a insistirem que essa possibilidade fique de alguma forma em aberto nas entrelinha, para ser discutida depois pelos líderes europeus.

Em Berlim, esta tarde, Angela Merkel voltava a lembrar que Eurobonds são uma linha vermelha. A chanceler rejeitava a "responsabilidade mútua" pela dívida europeia, contrapondo que estava porém disponível para "outras formas de mostrar solidariedade". "Podemos encontrar boas soluções", dizia.

Nas últimas horas, os ministros das finanças da Alemanha e França têm estado a trabalhar um compromisso, em coordenação com o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno. "Um acordo é necessário, um acordo é possível" afirmou já o francês Bruno Le Maire, um dos ministros que se impacientou na madrugada de terça-feira, face à resistência do colega holandês, que acabou a noite isolado.

Em cima da mesa está uma pacote que envolve a 240 mil milhões em linhas de crédito do MME, o reforço da capacidade de empréstimo do Banco Europeu de Investimento em 200 mil milhões de euros e ainda um mecanismo de 100 mil milhões de euros em empréstimos aos Governos para que financiem os regimes nacionais de layoff.

Este último instrumento chamado SURE, proposto pela Comissão Europeia, também tem esbarrado nas intenções holandesas. Ao que o Expresso apurou, Haia quer que fique claro que se trate de um mecanismo temporário - algo que até já está previsto - e pede para além dos regimes de manutenção de emprego, os Estados que a ele recorram possam com esse dinheiro financiar despesas na saúde, uma área em o Governo holandês tem estado a gastar dinheiro.

Há ainda um quarto elemento. A necessidade de se avançar com um plano de retoma conjunto também deverá figurar nas conclusões da reunião e no relatório que os ministros vão enviar para os chefes de Estado e de Governo. França defende a criação de um fundo de apoio à recuperação económica - que possa incluir temporariamente emissão de dívida conjunta - e conta com o apoio de vários países, incluindo Espanha e Portugal.