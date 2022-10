Covid-19. Associações na área dos dados e da saúde expõem falhas na estratégia de dados da DGS

Um conjunto de entidades com experiência na área de ciência dos sados e da saúde enviou uma carta aberta à Direção-Geral da Saúde (DGS), na qual expõem as falhas na disponibilização de dados por parte da autoridade e disponibilizam ajuda técnica e estratégica. O objetivo é alertar a autoridade da saúde para a importância da transparência e da colaboração cívica, enraizada nos dados abertos, na luta contra a pandemia de covid-19.

“O exemplo de outros países mostra a importância da transparência das Autoridades de Saúde relativamente à evolução da epidemia e à sua atuação sobre a mesma, através da publicação frequente de dados detalhados e de fácil processamento”, escrevem as instituições, referindo os exemplos do repositório de dados da Proteçao Civil Italiana ou o dashboard (painel) da epidemia em Singapura.

A carta, enviada na terça-feira e esta quinta-feira divulgada, foi escrita pela Associação Portuguesa de Ciência de Dados para o Bem Social (Data Science for Social Good) e foi assinada, até à data, pela Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e movimento tech4COVID19.

No documento, estas entidades apontam que “embora o trabalho de divulgação e disponibilização de dados por parte da DGS tenha melhorado ao longo da epidemia”, verificaram-se, ainda assim, “muitos atrasos, retrocessos, inconsistências e más práticas de partilha de dados”. E, enquanto alguns decorrem de erros humanos “totalmente compreensíveis”, outros são “sintomas claros da ausência de um verdadeiro Sistema de Informação para a Saúde Pública e de uma cultura sistemática e enraizada de dados”, com consequências ao nível da perceção pública da atuação da DGS e da evolução da epidemia.

As instituições apontam falhas como a extração difícil de informação automatizada a partir do boletim diário da DGS, a ausência de notas metodológicas sobre a recolha dos dados reportados, a mudança constante dos indicadores apresentados, inconsistências pontuais e a paragem na atualização de plataformas de dados como a Vigilância de Mortalidade da DGS.

Desde o início do surto de novo coronavírus que as entidades signatárias, com conhecimento acumulado em relação a estratégias efetivas de dados abertos, têm vindo a analisar e a disponibilizar dados acerca da pandemia.

Agora, voltam a oferecer ajuda. “Disponibilizamo-nos não só para fins de consultoria estratégica como também para discussões de natureza técnica e, sempre que as nossas capacidades forem insuficientes, para articulação com os agentes adequados na vasta e talentosa comunidade de Ciência dos Dados em Portugal.”