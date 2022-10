EUA. Casa Branca foi alertada no fim de janeiro para o perigo da pandemia

A Administração de Donald Trump foi alertada por um alto conselheiro presidencial, no final de janeiro, para o risco de “pandemia total” que poderia matar meio milhão de norte-americanos e ter um impacto na economia nacional na ordem dos seis biliões de dólares (cerca de 5,5 biliões de euros).

No documento, enviado ao Conselho de Segurança Nacional dos EUA e divulgado terça-feira pelo sítio norte-americano de notícias Axios, Peter Navarro, conselheiro presidencial para assuntos comerciais, alertou para “a falta de imunidade ou existência de cura ou vacina” que “deixaria os norte-americanos indefesos em caso de surto de coronavírus em solo dos Estados Unidos”.

À época — o memorando data de 29 de janeiro —, os Estados Unidos tinham cinco casos confirmados de covid-19, o primeiro dos quais a 20 de janeiro num homem de 35 anos, natural de Washington e regressado da cidade chinesa de Wuhan, onde primeiro foi detetado o vírus. “É uma pessoa que veio da China, temos a situação sob controlo. Vai ficar tudo bem”, reagiu Trump dois dias depois.

O milagre segundo Donald Trump

A 23 de fevereiro seguinte, Navarro enviou um segundo documento, desta vez um “memorando presidencial”, enfatizando o perigo e alertando para a “crescente probabilidade de surto pandémico de covid-19 que pode infetar 100 milhões de americanos, com perda de vidas entre um e dois milhões de almas”.

Cinco dias depois, com 19 casos nos Estados Unidos, Trump desvalorizou os factos — e as conclusões do seu assessor — e insistiu na mesma retórica despreocupada. “Vai desaparecer. Um dia, como um milagre, vai desaparecer.”

A primeira morte no país seria confirmada no dia seguinte. Hoje, os Estados Unidos são, de longe, o país com mais casos confirmados (mais de 400 mil, tendo a China registado quase 83 mil). Apenas Itália, Espanha, França e Reino Unido têm mais mortos do que a cidade de Nova Iorque sozinha.