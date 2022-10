EUA com o pior registo da pandemia e as novas recomendações europeias sobre o uso de máscaras: covid-19, ponto da situação mundial

O que sobressai desta quarta-feira são os números nos EUA, como o número de novas mortes, 1.939, mais do que alguma vez tinha sido registado num só dia no país, e que fez subir o número total para 12.700. Os dados foram divulgados pela Universidade Johns Hopkins. Estão confirmados, até ao momento, cerca de 396 mil casos de infeção, o que faz dos EUA o país com mais casos.

O estado de Nova Iorque continua a ser o que mais preocupa: o número de mortes atingiu ali um novo máximo, 779, sendo o número total de óbitos de 6.268. Também no Brasil foi atingido um novo recorde diário com 133 mortes (são 800 no total) e 2.210 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas (cerca de 16 mil os casos de infeção, no total)

Em Espanha, foram registadas 757 mortes nas últimas 24 horas e o número de casos confirmado já supera os 146 mil. Em França, o número total de mortos é de cerca de dez mil e, soube-se esta quarta-feira, a quarentena deverá ser prolongada para lá de 15 de abril.

No entanto, o país que líderes mundiais em análise de dados preveem que seja mais afetado pela pandemia é o Reino Unido, com mais de 40% do total de mortes no continente. O Institute for Health Metrics and Evaluation, um instituto norte-americano de investigação na área da saúde, antecipa 66 mil mortes associadas ao coronavírus no Reino Unido até agosto, com um pico de cerca de três mil óbitos diários.

As boas notícias vieram de Itália, onde o número de vítimas mortais abrandou (foram 542, menos 62 do que no dia anterior) e o de casos de recuperação bateu um recorde (mais 2.099, elevando o número total para cerca de 26 mil).

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças recomenda uso generalizado de máscaras

Mas nem só de números se fez o dia de hoje. Também houve novas recomendações, em concreto sobre a utilização de máscaras. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, um organismo da União Europeia, publicou um documento em que recomenda a utilização de máscaras mesmo por pessoas sem sintomas.

“O uso de máscara em público pode ser uma forma de controlar a propagação da infeção na comunidade ao minimizar a excreção de gotículas respiratórias vindas das pessoas infetadas assintomáticas ou que ainda não tiveram sintomas”, lê-se no relatório, segundo o qual o “uso de máscaras na comunidade deve ser considerado, sobretudo em espaços fechados e movimentados, como supermercados, centros comerciais e transportes públicos”.

Para a próxima semana, foi anunciado um encontro dos ministros da saúde europeus “para partilhar experiências”, conforme explicou Hans Kluge, representante da OMS na Europa, citado pelo “El País”, apelando a um reforço das “ações de proteção dos profissionais de saúde”. “Neste momento não podemos relaxar nas medidas, temos de duplicar os esforços”, salientou, acrescentando que “qualquer mudança de estratégia tem de ser ponderada”.