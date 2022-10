Covid-19. Vive em Lisboa ou no Porto e quer fazer as compras online? Ainda terá que esperar, pelo menos, 15 dias até à entrega

Três ‘w’ seguidos, um ponto, Auchan, outro ponto e um ‘pt’, seguido da tecla enter, dão-nos direito a seguir para a provação que a cadeia de supermercados nos exige. Clicamos nas imagens certas, confirmado, não somos um robô. Ficamos em fila de espera, o tempo estimado para entrar no site é três minutos. Entramos, escolhemos três garrafões de água, pedimos que nos sejam entregues em casa no concelho de Lisboa, depois no Porto, mas o desfecho é igual: “não existem slots de entrega disponíveis”.

Repete-se o processo no Continente. É possível haver entrega, embora o mais cedo que as três embalagens gordas de água poderiam vir bater à porta de casa fosse a 4 de maio, entre as 18h00 e as 22h00. Estivessem os arraiais assentes no concelho do Porto, a espera seria a mesma, até ao mesmo horário.

O Pingo Doce, cuja loja online e serviço de distribuição são operados pela Mercadão, obrigaria os três garrafões a terem companhia, culpa da imposição mínima de 50 euros de consumo. À água engarrafada junta-se um saco de ração para cão e uma máquina de café, exigência cumprida. A encomenda, porém, nunca chegaria antes de 18 de abril, pelas 15h00 ou 15h30. No Porto, nem datas havia disponíveis.

Se, a meio da tarde desta quarta-feira, não querendo sair de casa nem para ir ao supermercado - que é permitido -, quisesse encomendar online as suas compras numa das três maiores cadeias de retalho alimentar a operar em Portugal, teria que aguardar, no mínimo, durante 15 dias para as ter em casa.

Estivesse em Lisboa ou no Porto, concelhos onde o Expresso fixou moradas para testar o serviço online do Continente, Auchan e Pingo Doce, sempre que possível com os mesmos produtos.

Portugal entrou, esta semana, na segunda quinzena de estado de emergência, que se prolongará até 17 de abril, e as cadeias ainda se estão a adaptar ao aumento na procura das compras online. “A procura no Continente Online sextuplicou no último mês”, revelou a Sonae MC, em resposta ao Expresso, por e-mail, garantindo ter já “duplicado a capacidade de entrega diária” e reforçado a “estrutura tecnológica para melhorar a performance do site”.

O Continente Online, contudo, dá conta que criou “recentemente” uma área na qual seleciona produtos essenciais e garante a “entrega em casa em 48 horas”. Em breve, acrescenta, haverá “cabazes pré-feitos” desse bens, aos quais se aplica o mesmo prazo máximo de entrega ao domicílio.

Dono do único dos três supermercados que, no teste, não possibilitou horários para entrega, o Grupo Auchan explicou que os maiores atrasos na distribuição acontecem nas “grandes zonas urbanas, como Lisboa e Porto”, refletido, nas respostas, o que se veio a verificar: “Em entregas ao domicílio, podemos mesmo não ter qualquer disponibilidade para os próximos 14 dias”.

Não remediando a necessidade de ter de sair de casa, o Auchan possibilita, porém, que feitas as compras online, a pessoa saia de portas, entre no carro e vá buscar os sacos aos supermercado que têm pontos de recolha Drive. “Em zonas de menor concentração populacional, temos disponibilidades mais imediatas ou num prazo máximo de sete dias”, assegura, tempo que aumenta para “entre os oito e os 12 dias, em média” nos grandes centros urbanos.

As estimativas são de terça-feira, dia em que o Expresso recebeu as respostas. Nas últimas duas semanas, o site da Auchan registou um milhão de visitas e “as compras de produtos frescos crescem acima da média”. Até ao momento, a Jerónimo Martins, dona dos supermercados Pingo Doce, não respondeu às perguntas enviadas pelo Expresso.

Fazer as compras pelos outros

O prazo do atual estado de emergência caduca a 17 de abril, sendo incerto, mas não improvável, que sejam decretados mais 15 dias. “Se queremos ganhar a liberdade em maio, precisamos de a ganhar em abril”, disse, na terça-feira, o Presidente da República, intuindo que as atuais medidas de contenção serão para durar até ao final deste mês.

Ora, para os supermercados poderá significar a continuação dos níveis de procura nas compras online. A Sonae MC não revelou se reforçou, ou não, a área de entrega de produtos, resumindo apenas que, “neste momento, o e-commerce é uma peça fundamental da proposta de valor e ganha uma relevância adicional”.

A Auchan informa que fez “ajustes” para as “operações nas lojas de ultra proximidade e online”, especificando que, no caso dos hipermercados, está a “realocar algumas pessoas de acordo com as necessidades”. Revela ainda que tem contado “com o apoio de muitos colaboradores da sede, que têm ido para as lojas, tanto para reposição, como para a preparação de encomendas”.

No caso do Pingo Doce, mesmo não dando, para já, quaisquer respostas, é público e visível que a Mercadão andará à procura de pessoas que façam as compras por si e, depois, as entreguem em sua casa. Ao entrar no site da plataforma, lê-se, ao topo, “seja um shopper”. Clicando, descobre-se que a empresa está à procura de personal shoppers. “Gosta de fazer compras?”, é a primeira questão colocada na página de recrutamento.

Quantas mais pessoas disserem que sim e forem aceites, talvez encurtado será, aos poucos, o tempo de espera para as entregas do Pingo Doce.