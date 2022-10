Covid-19. Polícia do Sri Lanka acalma zonas confinadas com música tradicional

A polícia do Sri Lanka procurou hoje acalmar as áreas confinadas devido à pandemia de covid-19 com a interpretação de temas de música tradicional do país, que regista, ainda que de forma lenta, novos casos de infetados.

A atuação musical protagonizada pela banda da polícia começou no bairro de Maradana, em Colombo, uma área que está isolada desde 1 de abril, noticiou esta quarta-feira a agência EFE. Após a confirmação de um caso positivo de covid-19 num dos moradores do bairro, desde então ninguém pode entrar ou sair.

Embora as autoridades do Sri Lanka tenham imposto um recolhimento residencial desde 19 de março para conter a propagação da pandemia, o Governo aplicou um isolamento total nas áreas com casos de covid-19 detetados e é responsável pelo fornecimento de alimentos aos habitantes.

Apesar da polémica gerada devido ao confinamento dos bairros, o Governo decidiu utilizar a banda da polícia para uma atuação e os agentes tocaram várias músicas para os moradores da Maradana, num palco improvisado.

"Estávamos todos muito preocupados. Ouvimos falar da gravidade do vírus e, quando uma pessoa da nossa região morreu, houve tumultos", disse à agência EFE Shrimathi Rajani Fernando, um morador de 54 anos que mora no bairro com os pais. Shrimathi Rajani Fernando disse ainda que a banda da polícia começou a tocar a meio da tarde e os moradores assistiram desde as suas varandas.

A banda da polícia tocou música folclórica tâmil, seguindo depois para outros bairros em isolamento, onde também estiveram presentes as bandas do exército e da marinha. "Este programa foi lançado para ajudar as pessoas a relaxar durante esses momentos stressantes", disse à agência EFE a porta-voz militar, Chandana Wickramasinghe.

As bandas militares atuaram em duas zonas com muitas habitações, acrescentou. Até agora, o Sri Lanka regista 189 casos positivos do novo coronavírus e 7 mortes.