Covid-19. Número de infeções continua a baixar na Nova Zelândia

Passados 375 dias desde que a Nova Zelândia enfrentou “um dos dias mais negros” da sua história, a primeira-ministra Jacinda Ardern pediu aos cidadãos do país para se prepararem para nova batalha. Se há um ano o inimigo era o terrorismo, agora combate-se a propagação do coronavírus.

Arden utlizou mensagens diretas, à semelhança do que fizera um ano antes, quando o país sofreu o primeiro atentado da sua história. Ataques simultâneos contra duas mesquitas em Christchurch, a 15 de março de 2019, provocaram 49 mortos e 48 feridos. Como então, Arden desceu do palco governamental e aproximou-se dos cidadãos, numa linguagem simples que a fez gravar um vídeo para os mais novos, explicando por que razão este ano não iriam ter a visita do coelho da Páscoa.

A Nova Zelândia tem 4,6 milhões de habitantes e é um dos grandes destinos turísticos do planeta, com uma média de quatro milhões de visitantes por ano, como lembra Anna Fifield num artigo publicado no jornal “The Washington Post”. Apanhando muitos turistas e viajantes de surpresa, o Governo decidiu fechar as fronteiras a 19 de março.

Passados dois dias, Arden fez uma comunicação ao país, anunciando uma cadeia de alerta, em que o nível máximo seria o alerta 4. Os peritos aconselharam a primeira-ministra a avançar depressa para o nível máximo e, no dia 23, Arden deu 48 horas aos neo-zelandeses para se preparem para o fecho de todas as atividades não-essenciais e ficarem em casa, manterem a distância social e lavarem as mãos.

Há 1500 portugueses no país

No seu artigo Fifield escreve que o lock-down está a mostrar resultados, “com uma diminuição do número de novos casos, o que leva a crer que não existe transmissão na comunidade”. Esta quarta-feira, Arden registou com satisfação que só tinham surgido 50 novos casos no país que fica nos antípodas de Portugal, “o número mais baixo da última quinzena”. Desde o início da pandemia registaram-se 1210 casos positivos, segundo o jornal “The New Zealand Herald”, e a Nova Zelândia está a fazer testes em massa à população para tentar saber quem contraiu o vírus.

Tudo indica que o confinamento em casa decorrente do estado de emergência está a resultar. O país mantém abertos supermercados e farmácias, mas foi suspensa a venda de refeições prontas para levar para casa.

Há cerca de 1500 cidadãos portugueses (com registo consular) na Nova Zelândia. A grande maioria vive em Auckland, na ilha do Norte.