Covid-19. Nova Jérsia fartou-se de “burros” e “cabeçudos”

O estado da Nova Jérsia, um dos 50 dos Estados Unidos, passou a publicar uma lista diária com os nomes de todos aqueles que violam o decreto de recolher obrigatório (lockdown). A decisão partiu do ministro da Justiça estadual, Gurbir Grewal, que ordenou que a polícia multe e recolha toda a informação sobre os prevaricadores.

Do rol fazem parte cerca de 30 indivíduos que, no passado sábado, organizaram um concerto em homenagem aos Pink Floyd, no bairro de Rumson. Dois deles invadiram a via pública, tentando impressionar o público com solos de guitarra.

Dado o aglomerado (havia espectadores sentados em cadeirinhas de campismo), a polícia interveio. “Bem-vindos à Alemanha nazi. Que se f… a polícia”, gritaram alguns dos meliantes, acusados, posteriormente, de conduta desordeira, como indicou ao Expresso um elemento da assessoria de imprensa da polícia estadual.

A mesma fonte indica que as penas previstas podem ir até dez anos de prisão e 150 mil dólares (137 mil euros) de multa. Desde que a medida foi decretada, há cerca de uma semana, mais de 842 pessoas acabaram multadas, entre elas 44 lojistas de comércio não-essencial, revela ao Expresso o vice-diretor do gabinete de saúde pública, Anthony Ambrose.

“Beber uma cerveja pode pôr vidas em risco”

O lockdown na Nova Jérsia vigora desde 21 de março. “A decisão de publicar os nomes era inevitável”, desabafa Ambrose. “Não havia alternativa. Temos grupos de pessoas que simplesmente se recusam a acatar ordens. E porquê? Beber uma cerveja com os amigos pode pôr vidas em risco. Será que não percebem?”

O governador da Nova Jérsia, Phil Murphy, intensificou o tom das acusações. “Seus cabeçudos. Seus burros! Sabemos quem são vocês. Não iremos parar”, disse ontem durante a conferência de imprensa diária.

Mais tarde, publicou na rede social Twitter uma imagem de soldados americanos a carregar burros às costas, numa alusão ao fardo infligido aos profissionais de saúde, que acabam por ter de lidar com as consequências daqueles atos.

Até esta manhã, este estado vizinho de Nova Iorque (epicentro do surto de covid-19 no país), contabilizava 900 mortes e 37 mil infeções. No total, os Estados Unidos registam perto de 370 mil casos e mais de 11 mil vítimas mortais.