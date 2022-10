Covid-19. Macau dá 900 euros a cada residente para combater quebra de consumo provocada pela pandemia

O governo de Macau divulgou o segundo pacote de medidas de apoio à população, num momento em que o combate à pandemia de covid-19 obrigou ao encerramento de várias atividades.

Este segundo pacote abrange os meses de agosto a dezembro e prevê a atribuição de um novo “subsídio de consumo no valor de 5000 patacas que, com a soma do valor de subsidio da primeira fase, passa a 8000 patacas de incentivo ao consumo para o ano de 2020”, lê-se no jornal digital Plataforma Media.

Estas 8000 patacas, cerca de 900 euros, são pagas num cartão eletrónico e devem ser gastas em compras no comércio local. A distribuição do segundo cartão eletrónico de cinco mil patacas (cerca de 570 euros) foi anunciada na conferência de imprensa diária sobre a pandemia e complementa a atribuição do primeiro cartão de três mil patacas, que pode começar a ser utilizado pelos residentes no dia 1 de maio.

A Plataforma Media diz que “o Executivo liderado por Ho Iat Seng criou, através das verbas da Fundação de Macau, um fundo específico de apoio ao combate à pandemia” no valor de 10 mil milhões de patacas (1150 milhões de euros).