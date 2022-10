Covid-19. Grupos hospitalares privados têm internados 129 doentes

Desde o início da fase de mitigação da pandemia de covid-19, a 26 de março, os hospitais privados portugueses atenderam 3882 cidadãos com suspeita de infeção e mantêm internados, até esta quarta-feira, 129 doentes portadores do novo coronavírus, nove dos quais nos cuidados intensivos, segundo uma nota de imprensa da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).

É referido ainda que “há a lamentar o falecimento de nove cidadãos diagnosticados com esta infeção”.

A APHP, liderada pelo antigo secretário de Estado da Saúde (governo de José Sócrates), Óscar Gaspar, reitera a disponibilidade dos prestadores privados “para reforçar a colaboração com o Serviço Nacional de Saúde” quer nos cuidados a doentes covid-19, quer acolhendo utentes com outras patologias.

Uma porta que, aliás, já foi aberta pelo Ministério da Saúde, que está a finalizar protocolos de adesão (serão subscritos pelos prestadores que tenham capacidade para acudir ao SNS e que estiverem interessados nessa colaboração) que vão permitir às unidades públicas mais pressionadas encaminhar doentes para o sector privado.

“Nos últimos dias tem havido múltiplas notícias sobre o cancelamento em massa de exames de diagnóstico, consultas e cirurgias o que preocupa sobremaneira os cidadãos de doença crónica ou os que se angustiam por saber a sua situação de saúde”, sinaliza a APHP, acrescentando que “sugeriu um programa extraordinário de colaboração para atender os portugueses com outras patologias cujo acompanhamento ou cirurgias estão a ser adiadas”.

Óscar Gaspar, citado no comunicado de imprensa, lembra que “as doenças não desaparecem nem são adiadas com a covid-19” e propõe que, “com garantia das condições de segurança, há que retomar exames e preparar uma recuperação da atividade que se atrasou. Para esse fim, o SNS pode contar a com total colaboração dos hospitais privados”.