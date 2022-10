Covid-19. Galp corta custos em 500 milhões de euros por ano por causa da pandemia

A Galp Energia reviu em baixa o seu plano de investimento e decidiu cortar mais de 500 milhões de euros por ano dos seus custos operacionais e dos seus investimentos para os anos 2020 e 2021, para fazer face ao impacto da pandemia de Covid-19 na procura de produtos petrolíferos.

"Considerando a queda acentuada da procura e dos preços dos produtos petrolíferos, a Galp encontra-se a desenvolver ações com vista a reduzir significativamente as despesas nos próximos trimestres", indica a petrolífera num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Comparando com a última previsão, a Galp irá reduzir em mais de 500 milhões de euros por ano as despesas operacionais e de investimento neste ano e no próximo.

O anúncio surge no mesmo comunicado em que a Galp anuncia o seu desempenho operacional do primeiro trimestre, reportando uma queda de 4% na sua produção de petróleo face ao último trimestre de 2019, e uma descida de 2% nas vendas de produtos petrolíferos, para 4,1 milhões de toneladas.

Na área comercial, que inclui a distribuição ao cliente final, as vendas de produtos petrolíferos caíram 13% face ao primeiro trimestre do ano passado e 10% face ao último trimestre de 2019. Também as vendas de gás natural baixaram 24% em termos homólogos e 13% em cadeia.

Esta queda nas vendas de produtos petrolíferos reflete apenas parte do impacto da pandemia nas vendas de combustíveis em Portugal e Espanha (os dois principais mercados de refinados da Galp), que caíram mais em março, devendo prolongar os baixos volumes em abril.