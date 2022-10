Covid-19. Colheitas de sangue ao nível nacional caíram 38% em março

A covid-19 deixou os portugueses estão com medo de dar sangue e de se deslocarem aos locais de recolha. As colheitas de sangue ao nível nacional caíram 38% em março, devido ao adiamento de sessões de colheita habituais em escolas ou empresas, revela o jornal “i” esta quarta-feira.

No pavilhão 17 do Parque da Saúde de Lisboa, que até aqui representava 15 a 20% das colheitas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação de Lisboa, o principal objetivo do momento é compensar as perdas.

À entrada do centro de colheita, foram impostas novas regras: não deve entrar no espaço quem viajou nos últimos 28 dias para zonas com transmissão comunitária de covid-19, se esteve doente com febre, tosse ou falta de ar.

Na teoria, o novo coronavírus poderá ser transmitido por transfusão.

“De acordo com a literatura científica disponível, não existe evidência, à data de hoje, de que os vírus respiratórios possam transmitir-se por transfusão, incluindo coronavírus. Sendo um vírus novo, temos de admitir um risco teórico, mas não é conhecido nenhum caso”, diz Ana Paula Sousa, médica de imunoterapia e diretora técnica do Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa, ao jornal.