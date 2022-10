Covid-19: o que é preciso para se começar a levantar restrições? O imprevisível puzzle para os governos 

A estratégia de levantamento de restrições pode ser tão ou mais importante que o plano que levou a grande parte dos países europeus a fechar fronteiras, escolas, serviços e comércio, isolando as pessoas em casa. Se tudo correr mal, faz com que se volte de novo à estaca zero. Esta pressão em cima da cabeça dos governantes está a levar a hesitações, a algumas tentativas e a outros tantos erros. Por isso, muitos têm falado com cautela sobre o quando e como a vida pode regressar ao normal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler