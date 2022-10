Covid-19. Um quinto dos agentes da polícia de Nova Iorque adoeceu

Perto de sete mil agentes da polícia de Nova Iorque (NYPD, sigla em inglês) estão doentes, isto é, 20% do total dos operacionais. Cerca de dois mil já testaram positivo à covid-19.

Consequência disso mesmo, o número de furtos na maior cidade americana disparou 75%, na segunda metade de março, embora a ocorrência de crimes violentos como violação e homicídio tenha diminuído, explicou ao Expresso Jane Meyer, uma das porta-vozes da organização.

A nível nacional, o surto do novo coronavírus já provocou mais de 340 mil infeções e cerca de 10 mil mortes, segundo os últimos dados apurados pela Universidade de John Hopkins.

Nova Iorque, epicentro por agora do flagelo, regista um terço dessas mesmas infeções e perto de metade dos falecimentos. Mantendo-se a atual tendência da curva epidemiológica nos Estados Unidos, a cifra de infetados duplicará a cada seis dias.

Ontem à noite, o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, indicou que os hospitais ficarão sem máscaras e ventiladores até quarta-feira. Apenas as autoridades centrais poderão mudar este cenário. As duas próximas semanas serão “o nosso momento Pearl Harbour. O nosso momento 11 de setembro”, desabafou o autarca.

O Expresso conversou também durante alguns minutos com o presidente da rede presbiteriana de hospitais em Nova Iorque, Steve Corwin. Este responsável revelou que “100% dos pacientes internados nos cuidados intensivos estão ligados ao ventilador”. Em circunstâncias normais, apenas 30% necessitaria desse auxílio para sobreviver.

O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, adiantou, no entanto, algumas boas notícias esta manhã. A principal relaciona-se com o aparente achatamento da tal curva epidemiológica. “As medidas de contenção, como o distanciamento físico, estarão a resultar. Mas não festejem. Ainda é muito cedo. E para aqueles que acham que nada disto é com eles, peço-vos: não sobrecarreguem os profissionais de saúde com a vossa estupidez”.

Registe-se que, no Brooklyn, algumas comunidades judaicas ortodoxas continuam a organizar casamentos e funerais, apesar dos conselhos das autoridades para que não o façam. Perante este dado, Cuomo irritou-se: “Não quero saber qual é a religião. Como sociedade temos de reagir em conjunto e não podemos ser irresponsáveis”.