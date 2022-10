Covid-19. Plataforma permite às empresas partilharem equipas temporariamente

Foi lançada oficialmente a TeamLoan, uma plataforma que permite às empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus registarem-se para partilharem equipas temporariamente. A informação foi divulgada esta segunda-feira pelo tech4COVID19, movimento que já junta mais de 4.700 pessoas de empresas de diversos sectores que estão a trabalhar em soluções tecnológicas para ultrapassar os desafios da Covid-19.

Com base na sua localização e sector de atividade, as empresas podem encontrar neste marketplace equipas na mesma região. A plataforma ainda não está totalmente operacional (só estará a partir de 14 de abril), mas já permite a realização de um pré-registo.

O objetivo da TeamLoan é não só ajudar negócios em dificuldade, constituindo “uma bolsa de oxigénio até ao regresso à normalidade” e uma “alternativa ao fecho definitivo e despedimentos”, mas também negócios com falta de capacidade – apoiando as “empresas e trabalhadores em dificuldades” e dando “resposta à falta de capacidade temporária”, lê-se no documento explicativo do projeto.

Para as equipas, é uma oportunidade de continuarem a trabalhar, assegurando o seu rendimento, e de depois regressarem ao seu emprego original.

O projeto destina-se a todos os sectores de atividade afetados pela Covid-19, como o retalho alimentar e não alimentar, alojamento e restauração, transporte de passageiros e de mercadorias, entretenimento, serviços de saúde e sociais, indústria alimentar, entre outros.

Várias entidades e associações já demonstraram o seu interesse em participar na TeamLoan. Entre elas estão o Centro de Inovação do Turismo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Confederação dos Agricultores de Portugal, a Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias e a Associação Comercial de Braga.