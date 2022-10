Covid-19. Estas são as cinco principais burlas praticadas durante o estado de emergência - há uma média de 16 denúncias por dia

Já há 1.377 queixas por burlas e fraudes no primeiro trimestre de 2020, o que significa um aumento de 34% face ao mesmo período do ano passado. As contas são da plataforma digital Portal da Queixa, que explica que a este número não é alheia a declaração que pôs o país em estado de emergência desde 22 de março.

“Esta será certamente uma tendência crescente nos próximos tempos, tendo em conta a obrigação de permanência dos consumidores em casa, alterando assim o seu comportamento e hábitos de consumo, que direciona o fluxo de compra para os canais digitais”, explica Pedro Lourenço, líder executivo do Portal da Queixa e embaixador da Comissão Europeia para os Direitos dos Consumidores.

No país falta literacia digital, o que torna os portugueses “muito vulneráveis a estes esquemas de burla”, garante. “É fundamental que exista uma ação concertada com os vários organismos de proteção aos consumidores, na massificação de informações e conhecimento, que permitam um consumo online mais seguro e transparente.”

Desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal, o Portal da Queixa registou 356 reclamações, ou seja, mais de 25% de todas as queixas registadas desde que o ano começou. Dá uma média de 16 por dia. Segundo Pedro Lourenço, citado em comunicado, o passo a dar agora é o de criar um movimento social que permita uma “estreita colaboração, troca de informação e sinergias entre várias entidades, com o propósito de se criarem mecanismos de aprendizagem que ajudem os consumidores a evitarem este tipo de situações.”

A provar a ligação entre a pandemia de covid-19 e o aumento das fraudes estão os tipos de burla mais comuns por esta altura. O Portal da Queixa elenca-os e explica o que fazer para lhes escapar.

1. Roubo de montantes financeiros através da aplicação MB Way

Os números do Portal da Queixa apontam para um aumento destes casos, na ordem dos 391%, face ao período homólogo. Nos três primeiros meses deste ano, foram registados na plataforma 118 casos (em 2019 tinham sido 24).

A solução de pagamento MB Way da SIBS é segura e com uma vasta aplicabilidade no dia a dia dos consumidores. Aliás, tem vindo a ser essencial nesta fase de confinamento dos portugueses e de combate ao vírus Covid-19, nomeadamente, para a aquisição de bens de consumo, mantendo a possibilidade de distanciamento social, entre o comprador e o vendedor. Contudo, são muitos os consumidores que ainda não têm o conhecimento suficiente acerca da forma correta de utilização desta aplicação, sendo por isso frequentemente alvo de burla no processo de venda de objetos entre particulares.

O método utilizado, continua a ser o mesmo, ou seja, o potencial comprador - que é o alegado criminoso -, convence a vítima (interessada no produto à venda), que apenas o pode pagar por MB Way. No seguimento, convida a vítima a dirigir-se a uma caixa da rede Multibanco e colocar o seu cartão bancário, acedendo ao registo na aplicação MB Way. Nesse momento, consegue que a vítima coloque o número de telefone do alegado burlão, como titular do acesso à conta, permitindo a este o levantamento imediato de montantes em dinheiro. De seguida, desliga o telefone, deixando a vítima sem dinheiro na conta.

2. Mensagens de texto (SMS) e e-mails fraudulentos em nome dos CTT

Têm sido vários os consumidores que, nos últimos dias, receberam um e-mail ou uma SMS em nome dos CTT, com falsos conteúdos para efetuarem o pagamento de uma taxa, no sentido de desbloquear a encomenda de um equipamento telefónico de última geração, que aguarda na alfândega.

Ora, o valor proposto, além de muito inferior ao equipamento, alega igualmente que foi ganho num concurso e que, por apenas um euro, o consumidor poderá receber esta oferta. Será necessário reforçar que o intuito do endereço da ligação para efetuar o pagamento remete para um site em que o principal objetivo será o de recolher todos os dados bancários que o utilizador irá fornecer, com vista à utilização indevida desta informação, para acesso às contas bancárias, através do conhecido processo de phishing.

3. Mensagens de texto (SMS) e e-mails fraudulentos para pagamento imediato de dívidas à EDP ou à MEO

Têm sido relatados casos de consumidores que são aliciados ao pagamento de uma dívida inexistente, tanto ao fornecedor de eletricidade ou de telecomunicações, com um prazo muito reduzido - normalmente refere “nas próximas horas” -, sob pena de ser efetuado o corte do serviço.

Um ponto em comum nestas comunicações está relacionado com o horário em que são enviadas, normalmente ao final do dia, com vista a que o consumidor (vítima) não tenha a possibilidade de contacto com o prestador e assim efetue o pagamento, com receio de ficar privado do serviço.

É importante que os consumidores não efetuem nenhum pagamento que não seja enviado diretamente pelo fornecedor do serviço. Para avaliar a fiabilidade do remetente, os consumidores devem estar atentos a sinais como o e-mail usado para o envio, a forma de escrita, se não contém erros ou traduções com incorreções gramaticais, a forma de pagamento, mesmo que por referência bancária, deve sempre pesquisá-la no Google para despistar a burla através da opinião de alerta de outros consumidores. Em caso de dúvida, não pague e remeta a queixa para as autoridades policiais.

4. Envio de Mensagens de texto (SMS) com passatempos fraudulentos em nome da Worten ou do Continente

A forma enganosa no envio de uma mensagem de texto (SMS) dando a notícia de que é vencedor(a) de um passatempo/sorteio e ganhou um prémio, é antiga, mas continua a ser utilizada com bastante frequência junto dos consumidores portugueses.

O objetivo é o de levar a vítima a pensar que foi vencedora de um sorteio e que, para recolher o prémio, basta clicar numa ligação que a levará para o preenchimento de um formulário. Ora, este formulário servirá para roubar dados pessoais e bancários, como também efetua a subscrição para o recebimento de SMS de valor acrescentado com um custo a rondar os cinco euros semanais a serem debitados do saldo de telecomunicações da vítima. Tanto a Worten como o Continente já alertaram que não efetuam sorteios e/ou passatempos nestes moldes e aconselham os consumidores a consultarem os sites e redes sociais das marcas, por forma a validarem os passatempos que estarão a decorrer. É aconselhado que nunca efetuem o preenchimento de dados em sites que não conheçam. No caso de desconfiarem da fonte, devem sempre abandonar o site e efetuar queixa nas autoridades policiais.

5. Venda de equipamentos de proteção individual para o combate à covid-19

Devido à escassez de produtos como máscaras de proteção nas farmácias e supermercados e ao elevado aumento do preço destes produtos, são muitos os consumidores que se arriscam a comprar pela internet. Ora, não é aconselhável a compra destes produtos em sites que não apresentem as mínimas garantias de idoneidade na entrega e no preço praticado. Exemplo disso são sites estrangeiros que vendem não só máscaras de proteção como gel desinfetante e medicamentos que combatem o vírus.

Este tipo de endereços online são totalmente desaconselhados e devem ser denunciados às autoridades nacionais e europeias. Para isso, será necessário estar atento a sinais, como a falta de certificado de segurança dos sites (vulgo cadeado verde que se encontra na barra de endereço do navegador de internet), procurar por contactos reais como telefone e morada física da empresa vendedora (de forma a poder identificá-la caso seja necessário) e, principalmente, efetuar uma pesquisa exaustiva nos motores busca e no Portal da Queixa, na tentativa de encontrar testemunhos de outro consumidores, com vista a validar a idoneidade do site em causa.