Aviação na linha de fogo: Lufthansa fecha Germanwings, IATA prevê destruição de 25 milhões de empregos

A pandemia de covid-19 continua a fazer estragos na aviação um pouco todo o mundo. As notícias chegam em catadupa.

Em Portugal, o Governo está a preparar um superpacote para o sector da aviação em que a TAP, com mais de 10 mil trabalhadores, será a grande beneficiada. Na Alemanha, a gigante europeia Lufthansa anunciou que irá fechar a Germanwigns e reduzir o tamanho da sua frota em 42 aviões. E a diretora geral da poderosa Air France, Anne Riagail, congratulou-se, em entrevista ao jornal "Le Figaro", com o facto de os governos francês e holandês terem prometido que irão garantir empréstimos bancários à Air France-KLM. Empréstimos que a Reuters diz que irão atingir seis mil milhões de euros.

Europa e Ásia, os mais afetados

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, em inglês) veio estimar, em comunicado divulgado esta terça-feira, que a pandemia de covid-19 poderá colocar em risco mais de 25 milhões de empregos. A Europa e a Ásia serão os continentes mais afetados.

Os números não se ficam por aqui. A IATA estima que a queda a pique da procura por viagens aéreas poderá afetar a vida de cerca de 65,5 milhões de pessoas, que dependem da indústria da aviação. "Num cenário de restrições apertadas às viagens que tenha a duração de três meses, a investigação levada a cabo pela IATA calcula que 25 milhões de empregos na aviação e setores relacionados estejam em perigo em todo o mundo", indicou a organização, citada pela Lusa.

A região mais afetada será, diz a IATA, a Ásia/Pacífico, com 11,2 milhões de empregos em risco, seguida da Europa, com 5,6 milhões de empregos. Logo a seguir surgem a América Latina (2,9 milhões), a América do Norte (dois milhões), África (dois milhões) e o Médio Oriente (900 mil empregos).

No mesmo cenário de três meses de paragem, a IATA estima que as receitas anuais das companhias aéreas recuem para 252 mil milhões de dólares (233 mil milhões de euros), menos 44% do que em 2019 neste período.

A IATA apela aos governos que prestem "ajuda financeira imediata", incluindo "apoio financeiro direto", "empréstimos, garantias e apoio" no lançamento de instrumentos como obrigações e um "alívio fiscal". "Não há palavras para descrever adequadamente o impacto devastador da covid-19 na indústria da aviação", disse o diretor-geral e presidente executivo da IATA, Alexandre de Juniac, citado no comunicado.

Lufthansa reduz frota em 42 aviões

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou esta terça-feira que irá reduzir a dimensão da sua frota em 42 aviões e fechar a sua subsidiária Germanwings. A frota da Lufthansa é composta por 763 aeronaves.

Em comunicado, a administração da empresa diz que "não se espera um retorno rápido do setor do transporte aéreo aos níveis anteriores à crise".

"O levantamento total das restrições de viagem durará meses" e o retorno da procura "anos", precisou a Lufthansa no comunicado, citado pela Lusa, que cita a francesa AFP.

O objetivo da Lufthansa "é o de resguardar o máximo de empregos possível", assegura companhia, sem avançar números, dizendo apenas que as discussões com os sindicatos devem "iniciar-se rapidamente".

"As operações de voo da Germanwings serão paradas", esclareceu a transportadora. Já há alguns anos que a Germanwings estava integrada na subsidiária de baixo custo (‘low cost’) Eurowings. E o grupo Lufthansa já tinha anunciado anteriormente a intenção de a fazer desaparecer.

Os sindicatos do grupo Lufthansa mostraram-se inquietos face à aceleração da extinção da Germanwings. "Nenhuma filial da Lufthansa é responsável pela crise", escreveram os sindicatos do grupo, evocando o "perigo existencial" com que são confrontados os empregados.

Com 87 mil empregados, mais de 60% do pessoal da Lufthansa está ou será inscrito em programas de interrupção parcial do trabalho (‘lay-off’), 62 mil dos quais na Alemanha.