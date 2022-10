A ameaça de Trump à OMS, o “lutador” Boris e os números aterradores da violência doméstica: covid-19, ponto da situação mundial

É a reunião que visa alcançar um compromisso político sobre a resposta económica da Europa à crise provocada pela pandemia de covid-19. Da reunião do Eurogrupo ainda não saiu qualquer sinal, apenas a indicação de que continuará pela noite dentro. Para a manhã desta quarta-feira está prevista uma conferência de imprensa sobre o encontro.

O ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, voltou a insistir na necessidade de se obter um acordo político para o lançamento de um fundo para financiar o pós-crise pandémica. Esse fundo deveria envolver 2% a 3% do PIB da União Europeia (UE), ou seja, até €420 mil milhões, defendeu o governante. Já o presidente do Parlamento Federal alemão, Wolfgang Schäuble, sinalizou que o impacto da “maior crise que a UE conheceu desde a sua fundação” pode ser combatido com mecanismos europeus já existentes.

Foi precisamente por causa da resposta europeia ao novo coronavírus que o presidente do Conselho Europeu de Investigação, Mauro Ferrari, abandonou esta terça-feira o seu cargo, confessando-se “extremamente desapontado”. O cientista, que iniciou a 1 de janeiro um mandato de quatro anos naquelas funções, afirmou-se desiludido por não ter conseguido convencer Bruxelas a montar uma resposta coordenada à pandemia.

Já fora da UE mas ainda a marcar a atualidade noticiosa continua o Reino Unido: o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu oxigénio mas não está ligado a um ventilador. Na véspera, o chefe do Governo foi transferido para a unidade dos cuidados intensivos do hospital onde se encontra internado. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, disse que Johnson “é um lutador” e irá recuperar da doença, reconhecendo, no entanto, que a sua hospitalização foi “um choque”.

Trump ameaça fechar torneira à OMS

Do outro lado do Atlântico, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que planeia suspender a contribuição do país para a Organização Mundial da Saúde (OMS) devido à forma como a agência tem lidado com a pandemia. Horas antes, Trump escreveu no Twitter: “A OMS realmente estragou tudo. Por alguma razão é financiada em grande parte pelos EUA, mas está muito centrada na China. Vamos analisar isso bem. Felizmente rejeitei desde cedo o conselho deles para manter as nossas fronteiras abertas à China. Por que motivo fizeram uma recomendação tão errada?”. Isto no dia em que Trump afastou o supervisor do pacote de ajuda financeira e em que a OMS recomendou a avaliação dos riscos antes de se tomar uma decisão sobre o uso generalizado de máscaras.

Um grupo de 165 ex-dirigentes políticos e de instituições multilaterais, incluindo Jorge Sampaio e Durão Barroso, assinaram uma carta aberta pedindo ao G20 para aprovar financiamento coletivo e ações coordenadas urgentes contra a pandemia. Na carta aberta aos governos do G20, os antigos dirigentes, entre os quais se contam 92 ex-Presidentes e antigos primeiros-ministros, reclamam a aprovação imediata de um fundo de emergência de 8 mil milhões de dólares (7.335 milhões de euros) para prevenir uma segunda vaga da pandemia.

China sem mortos pela primeira vez

No mapa-mundo das infeções, mortes e recuperações, este foi o primeiro dia desde janeiro em que a China não registou qualquer vítima mortal. Os EUA continuam a liderar em número de casos confirmados de infeção (387.547), as mortes no país já ultrapassam as 12 mil e o número de recuperados os 20 mil. Soube-se ainda que um quinto dos agentes da polícia de Nova Iorque adoeceu e que, a manter-se a atual tendência da curva epidemiológica, o número de casos no país duplicará a cada seis dias.

Itália lidera em número de mortos (17.127) mas o ritmo de crescimento do número de vítimas mortais e de casos confirmados (atualmente são 135.586) regista um abrandamento, enquanto os recuperados são mais de 24 mil. No campo oposto, depois de quatro dias animadores, Espanha voltou a registar números pesados e conta agora com 140.618 casos de infeção, quase 14 mil mortos e mais de 43 mil recuperados. De modo semelhante, depois de um abrandamento na segunda-feira, os números na Alemanha voltaram a desanimar (são atualmente 107.591 casos e mais de dois mil mortos), enquanto os recuperados já ultrapassam os 36 mil. E França ultrapassou os dez mil mortos, enquanto o número de casos é superior a 110 mil e o de recuperados está acima dos 19,5 mil.

Na Roménia, dez recém-nascidos acusaram positivo nos testes à covid-19 numa maternidade em Timisoara e as autoridades acreditam que podem ter sido infetados pela equipa clínica, uma vez que as mães não têm a doença.

Uma “ressurreição após a Páscoa”

O Governo esloveno indicou que está a avaliar a possibilidade de levantar gradualmente, numa semana, algumas das restrições em vigor se se mantiver a tendência atualmente favorável de novos casos. Mas é a Áustria que segue na frente da UE no alívio das medidas restritivas, tendo o seu chanceler prometido uma “ressurreição após a Páscoa”. A OMS adverte que “a estratégia de transição para uma situação mais normalizada requer uma abordagem calibrada e faseada”.

As bolsas europeias seguiram em alta animadas com uma possível contenção da pandemia no continente. Já a aviação está na linha de fogo: a Lufthansa vai fechar a Germanwings, a IATA prevê a destruição de 25 milhões de empregos e a maior transportadora aérea africana, a Ethiopian Airlines, já perdeu 500 milhões de dólares e fechou a maior parte das suas linhas comerciais desde o início da pandemia.

Segundo dados divulgados pela UE, a violência doméstica aumentou um terço “de forma generalizada” nos países da União após a primeira semana de isolamento. Numa nota enviada às redações, Bruxelas sublinha que se torna muito difícil para as vítimas pedirem ajuda num momento em que o “agressor está sempre por perto”, uma vez que estão “fechadas em casa e expostas aos abusos por maiores períodos de tempo”. “Estes dias e semanas são especialmente perigosos para as mulheres. Todos enfrentamos grandes desafios psicológicos durante o isolamento e a quarentena, mas as mulheres e, por vezes, também as crianças em casas não seguras deparam-se com um penoso teste de stress. Por isso, temos de prestar particular atenção a este assunto, expandir as nossas ações e travar a violência contra as mulheres”, disse Evelyn Regner, do Comité para os Direitos das Mulheres e Igualdade de Género da UE.

A nível global, são quatro mil milhões de pessoas fechadas em casa, isto é, mais de metade da população mundial.

No capítulo das redes sociais, duas notícias relevantes. O presidente executivo e cofundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou a doação de cerca de 28% da sua riqueza para ajudar no combate ao novo coronavírus. E o WhatsApp voltou a mudar as regras para evitar a propagação de ‘fake news’: se um utilizador receber uma mensagem que foi reencaminhada cinco vezes, a partir daí esse utilizador só conseguirá reencaminhar a mesma mensagem para uma janela de conversação de cada vez, em vez de poder disparar para vários canais.