Covid-19. Quase que duplicou o número de pessoas recuperadas em Portugal: o que diz o boletim da DGS desta segunda-feira

Quase duplicou o número de pessoas recuperadas da covid-19. O boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-geral da Saúde dá conta de mais 65 casos de recuperação, aumentando o total para 140. Em sentido contrário segue a taxa de novas infeções continua, que voltou a descer e está, neste momento, nos 4% - registaram-se mais 452 casos, no total 11.730.

Entre os casos positivos de covid-19, há 1099 internadas (mais 15 do que no anterior balanço), estando estas 270 (mais três) em unidades de cuidados intensivos. Os restantes casos estão em casa, onde são acompanhados à distância pelas autoridades de saúde.

Também o número de vítimas mortais nas últimas 24 horas abrandou. Há mais 16, sendo que no boletim anterior se tinha registado um aumento de 29 - aliás, há dez dias que não havia um dado tão baixo como esta segunda-feira. No total, são agora 311 que pessoas que morreram devido à covid-19: 12 das quais entre os 40 e 59, as restantes com mais de 60.

Mais de metade dos óbitos registam-se na região norte do país (168). Segue-se depois o centro (76), a região de Lisboa e vale do Tejo (60) e o Algarve (7). No Alentejo, Açores e Madeira não morreu ninguém devido à infeção pelo novo coronavírus.

Continuam à espera do resultado de testes 4.500 pessoas. Permanecem em vigilância e em contacto com os serviços de saúde 23.470 pessoas.

A tosse continua a ser o sintoma mais recorrente entre os casos infetados (60%), segue-se a febre (46%) e as dores musculares (37%).