Covid-19. Esta Páscoa, os chocolates também vão ajudar o SNS

Sete empresas da área alimentar decidiram por a concorrência de lado numa campanha solidária montada à volta das amêndoas e chocolates de Páscoa.Arcádia, Avianense, Binómio (Candycat), Casa Grande (Not Guilty), Ferbar, Imperial (Regina e Jubileu) e Vieira de Castro (Vieira e Aliança) juntam-se para angariar fundos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

“Partilhe chocolates de Páscoa e ajude o SNS” é a mensagem escolhida pelos fabricantes para esta iniciativa. a decorrer entre esta segunda-feira, 6 de abril, e o próximo dia 19. Neste período,as empresas oferecem cinco por cento das receitas em todas as vendas de produtos de Páscoa (amêndoas, ovos e coelhinhos de chocolate) feitas nos super e hipermercados ao SNS, para aquisição de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual).

Ao mesmo tempo, o grupo quer estimular “um convívio de Páscoa virtual”, através das muitas plataformas de videochamada, "enquanto se vai saboreando" os doces de Páscoa, em “grupo virtual “. E sugere três hashtags para acompanhar os SMS que normalmente antecedem estes momentos: #pascoasolidaria, #pascoadigital e #juntospelosns.

“Estamos todos conscientes das dificuldades que este momento difícil está a gerar. Queremos estimular a compra de produtos portugueses e ajudar quem está na linha da frente no combate à pandemia”. E a finalizar deixam “um grande obrigado ao SNS, ao retalho alimentar e a todos os nossos trabalhadores que, por todo o país, têm prestado um serviço inestimável a todos os portugueses”, dizem os responsáveis das sete empresas num comunicado que junta o marketing à solidariedade.